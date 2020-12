Noodkreet WZA: 'Drenthe, houd je aan de richtlijnen'

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen (WZA) doet een dringend beroep op alle Drenten om de situatie in het ziekenhuis onder controle te houden. "Onze noodkreet aan Drenthe is: houd je aan de richtlijnen. We zitten echt aan het plafond."

Het ziekenhuis zag het aantal coronapatiënten de afgelopen periode toenemen, waardoor er maximaal opgeschaald moet worden op de intensive care. "Dat heeft erg veel consequenties", zegt een woordvoerder van het WZA. "De kwaliteit van de zorg komt nog niet in het geding, maar het schuurt wel."

'Fase rood'

Normaal gesproken werkt een verpleegkundige met één patiënt op de intensive care. "Nu zijn dat al drie patiënten. Dat vraagt dus enorm veel van de medewerkers. Zij moeten heel veel werken, vaak ook op andere plekken. Het ziekteverzuim is nu ook wat hoger. We zitten in fase rood."

Om die reden hoopt het WZA dat Drenten de komende periode voorzichtig zijn met sociaal contact. "Onze noodkreet aan Drenthe is dan ook: houd je aan de richtlijnen. Want het is voor ons dweilen met de kraan open. We zitten echt aan ons plafond. Dit gaat ten koste van de reguliere zorg. De situatie is nijpender dan in het voorjaar."

Treant

De druk op de zorg is ook voelbaar bij Treant Zorggroep. "Er wordt waanzinnig veel gevraagd van onze mensen en daar maak ik me echt zorgen over", zegt Paula Nelissen, voorzitter raad van bestuur. "Ik blijf heel hard duimen dat de stijging van het aantal coronabesmettingen afvlakt. De situatie is echt ernstig."

Al sinds oktober is 75 procent van de operatiekamers in de drie ziekenhuizen van Treant in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal door corona niet in gebruik. De operaties die nog wel doorgaan, zijn spoedoperaties, semi-spoedoperaties en oncologische zorg.

