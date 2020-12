Het jaar van 'ladderman' Dinius: 'Wat ben je nou aan het doen man, gek'

"RTV Drenthe, Dagblad van het Noorden, de Libelle, de Linda." Herman Dinius uit Borger ratelt het rijtje met media waar hij eind juni in verscheen achter elkaar op. "Op televisie was ik te zien bij Op1, het journaal, RTL Boulevard en ik heb het zelfs gezien op de Duitse tv en in België."

Dat was niet zonder reden. Glazenwasser Dinius fietste op 24 juni met een ladder over zijn schouder door Borger, toen plots een man in een keurig pak voor hem opdook voor de kerk. "Ja, dat was de beveiliger van de koning, die wou mij tegenhouden. Maar goed dat hij me niet vastpakte. Mijn reactie was: 'Wat ben je nou aan het doen man, gek!' Toen fietste ik gewoon door."

Ontploffing

Pas 's avonds krijgt de van geen kwaad bewuste Dinius door dat hij als 'ladderman' onbewust hoofdrolspeler is geworden in het nieuws. "Het was een ontploffing op mijn telefoon. Ik kreeg allemaal berichtjes. 'Wat heb je allemaal gedaan joh?' zei een collega. Toen zag ik het en toen begon alles."

Dinius ziet er meteen de lol van in. "De kranten, zoals het AD schreven allemaal mooie stukjes. Alleen De Telegraaf was een beetje negatief over mijn situatie", herinnert hij zich. "Die schreven dat ik op de koning in wou rijden. Dat hou je toch, je hebt altijd wel een beetje kritiek. Maar het meeste was positief en ik kreeg allemaal leuke reacties."

En zo waande de glazenwasser zich heel even een popster. "Heel veel mensen wilden een foto. Ook onbekenden die zeggen: ik ken je ergens van. Als ze dan nadenken dan geef ik even een hintje. En er was iemand die een speciale foto had ontworpen en speciaal uit Leiden kwam om hem aan mij te overhandigen. 'Je bent gek man, als je vanuit Leiden daarvoor hierheen komt', dacht ik."

Reactie koning

Van koning Willem-Alexander heeft Dinius niets gehoord. "Ik ben wel benieuwd naar zijn reactie toen", zegt de ladderman. "Hij heeft dochters, die zitten op Instagram en Facebook. Hij zal het dus heus wel gezien hebben en anders in het nieuws. Ik ben benieuwd of het bij hem in het jaaroverzicht voorbijkomt."

Lees ook: