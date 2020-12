Bouw van grootschalig testcentrum bij TT Circuit van start

De huidige teststraten in Emmen, Meppel, Hoogeveen en Assen zijn niet voldoende. Het moet grootschaliger en het kan sneller. Daarom wordt een oppervlakte van zo'n 2500 vierkante meter sinds gisteren omgebouwd tot test- en vaccinatiecentrum. Met 16 teststraten aan de ene kant en een vaccinatiecentrum aan de andere kant, geeft dat de GGD in Drenthe veel meer mogelijkheden.

32.000 tests per week

"Je moet denken aan een volume van 32.000 tests per week", legt Paulien Nienhuis, projectleider van de GGD Drenthe uit. "De helft van die faciliteit wordt voorbereid op testen en de andere helft op vaccineren. Dat zijn wel aantallen."

In het ontwerp zien we dat het test- en vaccinatiegedeelte van elkaar gescheiden zijn. Bezoekers komen via een andere ingang binnen en worden ook via een andere uitgang naar buiten geleid.

Zo komt het test- en vaccinatiecentrum op het TT Circuit eruit te zien (Rechten: RTV Drenthe / Josien Feitsma)

Aan de achterkant van het gebouw komt de werkruimte en zal ook het laboratoriumonderzoek plaatsvinden. Dat gebeurt op een unieke manier legt Nienhuis uit.

"We hebben voor de sneltesten, dat zijn de antigeentesten, de analyseruimtes decentraal gemaakt. Dat houdt in dat direct na de afname we een ruimte hebben gecreëerd waar de analyse al plaatsvindt. Wij denken dat we daarmee nog meer snelheid voor de burger mee kunnen realiseren."

In plaats van 24 uur wachten op de uitslag van de test kan dat straks al na een paar uur omdat de test sneller aankomt bij het laboratorium. Het zogeheten 'paviljoen' is daarnaast geen drive-through, maar een walk-through. Mensen moeten uit hun auto om fysiek in het complex zich te laten testen. Maar gaat dat niet ten koste van de veiligheid? Volgens Nienhuis niet.

Groot deel Drenthe voorzien

"Om nog meer volume te realiseren hebben we gekozen voor loopstraten. Doen we dit voor auto's dan wordt dat zo ontzettend groot. Een andere reden is dat zo'n teststraat in de vorm van een drive-through erg lastig warm te houden is. Dat betekent voor medewerkers ook het een en ander. Verder wordt daar bij de testfaciliteiten natuurlijk heel erg op gelet. Overal wordt met aanduidingen ervoor gezorgd dat mensen de afstand kunnen bewaren. Ook als je het hebt over in- en uitstroom wordt eenrichtingsverkeer gehanteerd. We waken er echt voor dat mensen op gepaste afstand het gebouw in en uit gaat."

Mensen in de omtrek van een test- en vaccinatiecentrum moeten daar volgens de GGD binnen 30 tot 35 minuten kunnen zijn. Op deze manier wordt met de locatie op het TT Circuit een groot gedeelte van Drenthe dan voorzien. Een locatie in Beilen was wat betreft de ligging ideaal geweest volgens de GGD, maar daar was niet zo'n grote geasfalteerde als op het TT-circuit in Assen.

De bouw ligt op schema en het lijkt haalbaar dat de teststraat begin januari al gebruikt kan worden. Morgen komt de hijskraan. Via een webcamverbinding kunnen mensen meekijken.