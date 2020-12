Baanbrekers: 'Zeven jaar conservatorium en nu sta je in een snelteststraat'

In de serie Baanbrekers volgen we deze week vijf mensen die door de coronacrisis noodgedwongen het roer om moesten gooien. Vandaag Herwin Lokken (42) uit Nijeveen. Zelf trompettist in het Noordpool Orkest en hij heeft samen met zijn vrouw een artiesten- en organisatiebureau in Meppel. Geen evenementen, feestjes en concerten dus noodgedwongen een carrièreswitch.

"Waar wij in maart hier nog met zes personeelsleden werkten, zijn dat er nu twee. En in januari gaan we verder zonder personeel. Dat is heel erg pijnlijk, ja", vertelt Lokken op zijn kantoor. "Wat we in dertien jaar hebben opgebouwd, dat zien we nu in driekwart jaar helemaal afbrokkelen. We halen dit jaar nog geen 10 procent van onze omzet."

Honderden afzeggingen

Lokken moest honderden boekingen afzeggen en feesten verplaatsen. Slapeloze nachten heeft het hem niet bezorgd. "Ik moet eerlijk zeggen dat de steunmaatregelen goed zijn ingericht en voor ons bedrijf voldoende zijn, in mijn optiek. Dus dat geeft veel rust. We bouwen geen grote verliezen op. We hebben de personeelskosten geminimaliseerd en hebben de kosten weten te beperken."

'Hard gelag'

Via een klant van hem kon Lokken tijdelijk terecht als manager van corona-snelteststraten in Noord-Holland. "Hij belde mij en vroeg of ik het druk had. Ik zei: 'Dat kan je wel raden'. Dus vroeg hij of ik manager wilde worden van de teststraten. Ik zei: 'Ik doe mee'."

"En ja", valt Lokken stil. "Dat is wel even wat anders. Zeven jaar conservatorium gedaan en nu sta je in een teststraat. Dat is een hard gelag. Het bevalt opzich goed. Soms is het urenlang heel druk, en soms niet. Dan kan ik tussendoor nog de zaken die er zijn voor het bedrijf, doen."

Hoe het verder moet? Daar heeft Lokken wel zorgen over. "Wat we zien gebeuren, is dat er heel veel kennis uit de markt vloeit. En hoe dat straks verder moet? Geen idee. Goede technici zijn sowieso al heel moeilijk te vinden. Die hebben nu allemaal andere banen. En als het eenmaal weer van start gaat, zijn ze dan weer beschikbaar?"

'Artiesten bouwen schulden op'

Veel artiesten houden het hoofd niet boven water, merkt Lokken. "Een voorbeeld: we hadden voor de Donderdag Meppeldag 120 acts en bands staan, die zijn vervolgens niet geboekt. En zonder de boeking zit de artiest werkloos thuis en is hij overgeleverd aan in dit geval de Tozo. Er zijn veel die het niet meer redden. En laten zich bijvoorbeeld nu omscholen of ze rijden nu bijvoorbeeld op de pakketdienst. Allemaal prima natuurlijk dat ze ander werk doen, maar het is triest dat ze hun eigen vak niet meer uit kunnen oefenen."

"Bij het Noordpoolorkest zijn veel freelance artiesten afkomstig uit het buitenland", vervolgt de trompettist. "Die vallen qua hulp overal buiten. En die hebben het sowieso al moeilijk, los van corona. Die verdienden misschien 1000 euro per maand, daar komt nu nul euro binnen. Die bouwen enorme schulden op."

Positief blijven

Lokken probeert ondanks alles positief te blijven, zegt hij. "Ik probeer tussendoor trompet te spelen, zodat als we weer mogen ik er klaar voor ben. En voor ons is het uitzitten. We proberen niet met gekke bokkensprongen nog de laatste paar tientjes uit de markt te trekken. En ik ben blij dat we wat kunnen doen. Mijn vrouw werkt nu bij een makelaar op kantoor. We vinden dat signaal ook belangrijk. Dus positief blijven en pakken wat je pakken kan."