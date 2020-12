MHBOS: Het tongetje van Jan Wolters

Op een koude novemberavond in 2017 pakt de keeper van WKE '16 uit Emmen zijn moment. In de bekerwedstrijd met hoofdklasser Achilles 1894 uit Assen pakt hij een penalty van Matthijs Hensens, die kort daarvoor zijn razendsnelle hielen aan verdediger Sander Meertens laat zien. Hij gaat over het been, waarna een strafschop volgt en daar gaat Hensens zelf achter staan. "Dit is het moment hè", blikt Wolters reikhalzend vooruit.

Slechte penalty

Een lach verschijnt op het gelaat van de joviale ballenvanger. "Ook wel een slechte penalty hoor, Matthijs. Vind je niet", zoekt Wolters naar bevestiging. Die bevestiging komt uit Ter Apel, waar Hensens met de makers van Met het Bord op Schoot het moment nog eens bekijkt: "Dat was echt één van de slechtste penalty's die ik ooit heb genomen." Als Hensens vervolgens terugloopt, hoort hij een vreemd geluidje: "Uiteindelijk was dat dus het tongetje van Jan."

Wolters pakt de elfmeter in twee instanties. Ondanks dat de oranjehemden dan al met 2-0 achter staan, weerhoudt dat keeper niet om na het persoonlijke succes zijn voormalige teamgenoot de tong uit te steken. "Op dat moment loopt hij weg en volgens mij zei hij nog iets. Ik weet niet eens meer wat, maar op dat moment stak ik hem gewoon de tong uit natuurlijk", lacht de doelman.

Oude bekenden

Het moment valt te verklaren. De twee talenten delen namelijk een voetbalverleden. "Jan en ik kennen elkaar. We hebben altijd samen in de jeugd van FC Emmen gespeeld", legt Hensens uit. "We zagen elkaar veel bij de voetbalclub, maar het is altijd wel bekend als je elkaar ziet en dan maak je wel een babbeltje", vertelt Wolters.

Dat was één van de slechtste penalty's die ik ooit heb genomen" Matthijs Hensens - voormalig speler van Achilles 1894

Altijd een vertrouwd weerzien dus en dat blijft ondanks dit legendarische moment onveranderd, al kreeg het wel de nodige aandacht. "De wedstrijd zat erop en ik was totaalweg niet bezig met die camera natuurlijk", verklaart de talentvolle sluitpost, "Dan gaat er een week overheen en dan zie je steeds dat momentje terug, waaronder op het bekende Instagramplatform '433'. Dat doet wel wat met je."

Hensens blijft ook niet buiten schot: "Eigenlijk alleen maar humoristische reacties. Mij een beetje belachelijk maken." De pijlsnelle aanvaller kan er achteraf wel om lachen. Geen slapeloze nachten dus, maar dat komt misschien ook wel omdat hij in dezelfde wedstrijd nog sportieve revanche neemt. Daarbij houdt hij overigens zijn tong wél binnenboord: "Ik dacht die komt toch niet in beeld. Als ik scoor is het ook goed."

Wolters houdt er zijn eigen gedachten op na: "Het was ook een intikker, dus eigenlijk had hij geen recht van spreken gehad." Al had hij het wel geweten: "Ik had die keeper als ik hem was wel even teruggepakt."

Bijzondere ballenvangers

Dat spreekt wellicht meer voor het feit dat keepers altijd een beetje bijzonder zijn. "Ik ken geen enkele keeper die geen rare fratsen uithaalt", lacht Hensens. "Er is altijd wel iets met ze aan de hand." Ook Wolters kan dit niet ontkennen en vindt dat ook helemaal niet erg: "Het voorbeeld is er. Het tongetje."

Groepje 3

De oud-topschutter van de Assenaren speelt momenteel bij het derde elftal van FC Ter Apel '96. Een aantal niveaus lager, maar dat komt niet door deze penalty: "Ik wilde een stapje terug doen. Ik was het plezier verloren en ging samenwonen met mijn vriendin in Ter Apel. Daarop vroeg een bekende van me of ik in het befaamde 'Groepje 3' wilde spelen en daar ben ik uiteindelijk op ingegaan."

Of Hensens zijn kunsten binnenkort weer op een hoger niveau zal vertonen, moet de tijd leren: "Ik heb het hier naar mijn zin en vind het wel even goed zo. Over een jaartje kijken we wel weer. We moeten sowieso eerst maar eens zien hoe het met dat coronavirus allemaal gaat lopen."

Op zijn plek

Wolters zit op zijn plek bij WKE '16. Jarenlang ambieerde hij een profcarrière, maar na periodes bij FC Groningen en FC Emmen heeft hij die droom vaarwel gezegd: "Ik zit op mijn plek bij WKE. Ik hoop snel weer onder de lat te kunnen staan bij mijn cluppie."

Bekijk het item over 'het tongetje van Jan Wolters' hieronder:

Lees ook: