Bernadou coronavrij, De Leeuw vraagteken voor FC Emmens laatste van 2020

Voor de gasten, getraind door René Hake (voormalig speler, Hoofd Jeugdopleiding en hoofdtrainer van de Drentse club), is het de voorlaatste wedstrijd. De Domstedelingen sluiten het jaar tussen kerst en oud en nieuw af tegen AZ.

Utrecht staat op dit moment op plek 10 in de eredivisie met 13 punten uit 12 duels. Emmen is nog steeds hekkensluiter met 5 uit 13. Een zege is al weken erg welkom en zou betekenen dat de mannen van Lukkien het jaar wellicht niet afsluiten op plek 18. "Maar bij een zege is er in ieder geval weer aansluiting en dat is ook wel een prettige gedachte", aldus de oefenmeester.

"Bernadou heeft dus één of twee dagen corona gehad", laat Lukkien weten. "Of dat kan? Ik weet het niet. Je zou denken dat we een hertest hadden moeten doen na afgelopen donderdag om dat Lucas zich prima voelde, maar dat was geen mogelijkheid. De testen van het bedrijf dat de KNVB in de hand heeft genomen zijn bepalend."

Lukkien start tegen FC Utrecht in principe met Telgenkamp, Cavlan, Bakker, Araujo, van Rhijn, Bijl, Veendorp, Bernadou, Peña, Kolar en De Leeuw. Toch is de laatste, net als tegen Zwolle, een vraagteken. "Hij is niet topfit na zijn botsing met de doelman van ADO Den Haag en met hoofdblessures moeten we gewoon voorzichtig zijn", verklaart Lukkien. Mocht de topscorer van FC Emmen niet inzetbaar zijn, dan speelt Anco Jansen vanaf de aftrap.