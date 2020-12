Wegenbelasting niet langer het hoogst in Drenthe

In 2021 betaalt een Drentse bezitter voor een benzineauto van 1.200 kilogram 157 euro per kwartaal (628 euro op jaarbasis). In 2020 was dit 156 euro per kwartaal. Het zogeheten opcententarief in Drenthe blijft voor het vijfde jaar op rij 92 procent. Dat Groningen de koppositie heeft overgenomen, komt omdat die provincie het opcententarief heeft verhoogd naar 93,1 procent. In Groningen betaal je per kwartaal 158 euro (632 euro op jaarbasis).

Het opcententarief legt de provincie aan haar inwoners op. Onder meer het onderhoud aan wegen wordt betaald van het geld dat wordt binnengehaald met de wegenbelasting. De provincie mag die inkomsten zelf besteden. In Drenthe stijgt de verwachte opbrengst met zo'n 0,8 procent.

Opcenten motorrijtuigenbelasting, ook wel de wegenbelasting genoemd, is een belasting die de provincie oplegt aan autobezitters en kentekenhouders die in de provincie wonen. De grootte daarvan is afhankelijk van het gewicht en type brandstofgebruik van de auto.

Dieselrijders betalen meer

Drenten met een dieselauto van 1.200 kilo betalen 322 euro per kwartaal aan wegenbelasting, 165 euro meer dan benzineauto's. Heeft de dieselauto ook geen roetfilter, dan is het bedrag 371 euro per kwartaal (op jaarbasis 1.484 euro).

Minder inkomsten Rijk

De wegenbelasting (motorrijtuigenbelasting) bestaat naast een provinciaal deel ook uit een rijksdeel. Het Rijk verwacht komend jaar in totaal 4,4 miljard euro te innen, 0,6 procent minder over 2020. Dat wordt veroorzaakt door de slechtere economische situatie als gevolg van de coronacrisis.

