Zanger Jaap Lamfers wil Drenten hart onder de riem steken met lied

Deze aflevering van De Staat van Drenthe zou een terugblik worden op 2020. Een bewogen jaar waarin de talkshow controversiële onderwerpen behandelde, zoals de wolf in Drenthe en vaccinaties tegen het coronavirus. De laatste aflevering van het jaar werd geschrapt vanwege de verscherpte coronamaatregelen in de tweede lockdown.

Lamfers had een lied geschreven met juist een positieve noot over het afgelopen jaar. "De boodschap van het lied is hoop", zegt Lamfers. "Ik hoop dat het nummer hoop geeft en dat hoop ook blijft."

Jaap Lamfers is een zanger uit Zuidoost-Drenthe, die een paar jaar geleden een café is begonnen in Zwolle. Als kroegbaas heeft hij ook te maken met de beperkende maatregelen. Met Waar gaan we heen hoopt hij mensen een hart onder de riem te steken: "Wat voor mij heel belangrijk is, is dat we ons weer bevrijd gaan voelen. Bevrijd van de regels, bevrijd van de angst. Bevrijd van het idee dat je niet kunt doen wat je eigenlijk wil."

Hij wil luisteraars er vooral op wijzen dat, hoewel de situatie soms uitzichtloos lijkt, er altijd iets leuks te ontdekken valt. "Het was fantastisch om te ervaren, vooral in het begin van de coronafase, dat mensen weer wat voor elkaar over hadden. We moeten niet alleen focussen op de negatieve dingen."

