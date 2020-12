Eis: werkstraf voor chauffeur busje met grondstoffen voor 279 kilo speed

34 Vaten met in totaal 930 liter fosforzuur; die vond de politie bij een verkeerscontrole in februari 2018 in Hoogeveen in de laadbak van een bestelbus van een man uit Rotterdam. Dat bleek vanochtend in de rechtbank in Assen. Met die chemicaliën kunt je 279 kilo speed maken.

Het Openbaar Ministerie eiste 180 uur werkstraf tegen de Rotterdammer voor het voorbereiden van de productie van synthetische drugs. Als waarschuwing eiste de officier van justitie daarnaast zes maanden voorwaardelijke celstraf met een proeftijd van twee jaar.

De aanklager matste de 41-jarige Rotterdammer enorm, want normaal gesproken zou hij twaalf maanden gevangenisstraf eisen voor zo'n hoeveelheid grondstof voor het maken van drugs. Maar omdat zijn arrestatie inmiddels bijna drie jaar geleden is en de man zijn leven heeft gebeterd, eiste de aanklager geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf, legde hij uit. De man had bij zijn arrestatie een strafblad van 32 pagina's, maar is daarna nooit meer met justitie in aanraking geweest en heeft inmiddels een goede baan.

'Vaag verhaal'

De Rotterdammer had volgens de officier van justitie wel "een heel slecht en vaag verhaal". De aanklager liet blijken dat hij er niks van geloofde toen de man zei dat hij niet wist wat er in de laadbak van het door hem gehuurde busje stond.

Op 28 februari zette de politie hem in Hoogeveen aan de kant om zijn lading te controleren. Het rijbewijs van de man was verlopen, hij had geen vervoersdocumenten en op de vaten stond niet wat erin zat en of het om gevaarlijke stoffen ging. De Rotterdammer werd opgepakt. In het busje lag ook een schrift met handgeschreven afkortingen van chemische stoffen, waarmee speed of crystal meth kan worden gemaakt.

Van Roermond naar Hoogeveen

De man verklaarde dat hij het busje twee dagen eerder in Tilburg had gehuurd om een vriend te helpen verhuizen. Een andere vriend van wie hij alleen een voornaam zei te weten, leende het busje die avond van hem. De volgende de dag vertelde hij de Rotterdammer dat hij ziek geworden was en dat het busje nog in Roermond stond. Samen reden ze naar Limburg om het op te halen.

"Hij vroeg me toen of ik de lading die erin stond naar Hoogeveen wilde brengen. Toen hij zei dat er geen drugs in zat, vond ik het goed. Ik dacht dat er misschien gestolen spullen in stonden en heb verder niks gevraagd", aldus de Rotterdammer.

Hij kreeg naar eigen zeggen twintig euro en een vergoeding voor de diesel als hij de lading naar een tankstation bij de afslag Hoogeveen-Oost bracht. Daar zou iemand de spullen komen ophalen, was hem verteld. "Van 930 liter fosforzuur kun je 279 kilo speed maken en dat heeft een straatwaarde van 1,4 miljoen euro", aldus de officier. Hij vermoedt dat de Rotterdammer veel meer geld heeft gekregen voor het vervoer dan 20 euro.

'Drugslabs nu ware plaag'

De aanklager benadrukte dat de Rotterdammer veel strenger zou zijn aangepakt als hij dit jaar zou zijn aangehouden. "Momenteel is in Noord-Nederland sprake van een golf aan drugslabs. Het is een ware plaag. In 2018 kreeg het vervoeren van deze stoffen nog niet de prioriteit die het verdient. Het besef was er kennelijk niet bij justitie, want de verdachte kwam na drie dagen weer vrij."

Volgens de advocaat van de Rotterdammer is zijn cliënt onterecht aangehouden. Op basis van de verkeerscontrole die de politie deed, hadden de agenten nooit een onderzoek naar de lading mogen instellen, vindt hij. Hij zei erbij dat fosforzuur ook gebruikt voor het maken van onder meer cola en kunstmest. Dat deze lading bestemd was om er drugs mee te produceren is volgens de advocaat niet te bewijzen. Hij vroeg vrijspraak.

Uitspraak: 5 januari.