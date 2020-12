Advocaat: 'Schietincident Kiel-Windeweer was noodweer'

De 25-jarige man uit Hoogezand die op 19 september na een wildwestrit in Kiel-Windeweer iemand in de voet schoot, was die avond naar eigen zeggen opgejaagd. "Hij had geen alternatief, hij moest zich verdedigen. Het was noodweer." Dat zei zijn advocaat Wesley van Soest vandaag tijdens de eerste openbare zitting.

Volgens de advocaat werd de 25-jarige die avond door vier of vijf auto's achtervolgd. De rit eindigde op een doodlopende weg op de provinciegrens. Uit voorzorg had de man een pistool gekocht. Hij gebruikt dat om zich te verweren, zei de raadsman. Hij had niet de intentie iemand iets aan te willen doen. De raadsman wilde een extra onderzoek of dit had kunnen worden voorkomen. "De man vreesde voor zijn leven", zei hij.

Volgens de officier van justitie was er geen sprake van noodweer. De Hoogezandster heeft er zelf voor gekozen om een vuurwapen aan te schaffen. Hij had andere keuzes moeten maken en niet de confrontatie aan moeten gaan, zei de officier. Ze zag niets in een aanvullend onderzoek: "Er is voor dit incident geen melding binnengekomen over een slepend conflict." De rechtbank wees het verzoek van de raadsman af.

Ingrijpend

Die avond in Kiel-Windeweer werden negen personen aangehouden, onder wie het slachtoffer dat in de voet is geschoten. Alleen de schutter zit nog vast. Het gebeuren is te ingrijpend geweest om de man nu al vrij te laten, meende de rechter. Er werd die avond niet alleen geschoten, maar ook gegooid met straatklinkers. De rechtbank wil de zaken van alle verdachten het liefst in één keer behandelen, maar wel verspreid over enkele dagen.

De 25-jarige verdachte werd vanuit de gevangenis via een videoverbinding door de rechters gehoord. De rechter besliste dat het voorarrest van de man met maximaal drie maanden wordt verlengd.