Afgelopen week 1.869 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe (Rechten: ANP/Marco de Swart)

De afgelopen week zijn in Drenthe 1.869 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd, 808 meer dan de week daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De cijfers van deze week zijn wel vertekend door 6.000 tests uit Nederland van de week ervoor. Die werden door een storing pas later meegeteld. Hoeveel dat er in Drenthe zijn, is niet bekend.

Ook is de laatste zeven dagen melding gemaakt van elf Drenten die met corona die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Ook zijn vier inwoners van onze provincie overleden aan de gevolgen van het coronavirus.

De meeste nieuwe besmettingen van deze week komen uit de gemeente Emmen (439), gevolgd door Hoogeveen (414) en Coevorden (163).

Dagcijfers

Tot 10.00 vanochtend zijn er in Drenthe 232 nieuwe positieve tests vastgesteld, meldt het RIVM.

Ook is een inwoner van de gemeente Noordenveld met corona opgenomen in het ziekenhuis. De afgelopen 24 uur zijn geen nieuwe overlijdens in Drenthe gemeld.

De meeste nieuwe positieve gevallen van de afgelopen dag zijn geregistreerd in de gemeente Hoogeveen (66). Daarna volgen Emmen (47) en Assen (24). De minste positieve tests kwamen uit Tynaarlo, waar drie nieuwe gevallen werden vastgesteld.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 22-12-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 463 (+8) 2 1 Assen 1343 (+24) 29 9 Borger-Odoorn 603 (+8) 11 9 Coevorden 887 (+17) 26 8 Emmen 3146 (+47) 62 33 Hoogeveen 1633 (+66) 37 16 Meppel 744 (+15) 14 5 Midden-Drenthe 688 (+17) 12 3 Noordenveld 419 (+5) 11 (+1) 16 Tynaarlo 530 (+3) 13 12 Westerveld 314 (+12) 10 5 De Wolden 601 (+10) 18 6 Onbekend 19 0 0

Zo ziet de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen er sinds 28 februari dit jaar uit in Drenthe:

Afgelopen week meer coronabesmettingen

De afgelopen week zijn in Nederland 82.340 nieuwe besmettingen gemeld, een stijging ten opzichte van de week daarvoor. Toen waren dat er 58.412. De nieuwe cijfers zijn wel vertekend door 6.000 tests van de week ervoor die door een storing pas later zijn meegeteld. Trek je die besmettingen af van het totaal, dan was er de afgelopen week een stijging van 20 procent.

Van de mensen die zich deze week lieten testen was een hoger percentage positief: 13,6 procent. Vorige week was dat 12,1 procent.

Dagcijfers lager dan gisteren

Tot 10.00 vanochtend zijn er in Nederland 9.872 positieve coronatesten gemeld. Gisteren waren dat er 11.212. Ook registreerde het RIVM tussen maandag- en dinsdagochtend 116 sterfgevallen die zijn gerelateerd aan covid-19.

In de ziekenhuizen nam de bezetting toe. In totaal liggen er nu 2.289 mensen met corona in het ziekenhuis. Dat waren er gisteren nog 2.162. Op de ic's zijn 586 covid-19-patiënten opgenomen. Gisteren lag dat aantal op 586.