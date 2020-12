De Treffer'16 deelt bijna 300 kerstpakketten uit aan ouderen in De Monden

"We wilden als vereniging graag iets doen voor het goede doel. Een paar weken geleden kwamen we op dit idee", vertelt Bianca Haan van v.v. De Treffer'16. "We zochten contact met het Nationaal Ouderenfonds en werden meteen flink geholpen. De 270 kerstpakketten komen van dat fonds."

Hulp van lokale ondernemers en organisaties

In samenwerking met tientallen lokale ondernemers en organisaties, van de basisschool tot de kerk en van de slager tot de supermarkt, is het pakket aangevuld met producten zoals een rollade of een bordspelletje.

"We hebben berichtjes geplaatst op onze sociale media en in de lokale krant met de oproep of mensen ouder dan 70 jaar zich wilden aanmelden voor een gratis kerstpakket. Sommige mensen zijn door familie of vrienden aangemeld en weten nog niet wat hen te wachten staat. Dat is erg leuk, ook voor de bezorgers", vindt Haan.

Vrijwillige kerstpakketbezorgers

Die bezorgers zijn leden van de voetbalclub, maar ook vrijwilligers die zich spontaan aanmelden. Elke bezorger brengt zo'n twintig tot dertig pakketjes rond. Als mensen niet thuis zijn, doen ze een kaartje in de brievenbus, zodat ze het pakket kunnen afhalen bij de kantine.