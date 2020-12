Verdachte woningbrand Emmer wijk Angelslo: 'Het was paybacktime'

Een 34-jarige Emmenaar voelde zich al maandenlang bespioneerd en gepest door zijn buren in het appartementencomplex aan de Fokkingslag in Angelslo. Hij wilde er niet langer wonen. Toen hij op 12 april vorig jaar brand stichtte in zijn slaapkamer, deed hij dat uit wraak, vertelde hij na zijn arrestatie. "Het was paybacktime."

Vanmiddag eiste het Openbaar Ministerie drie jaar celstraf en tbs met dwangverpleging tegen de drugsverslaafde man, die naar eigen zeggen vorig jaar in een psychose zat. In de rechtbank in Assen zei hij dat hij zich niks meer kan herinneren van de bewuste nacht. "Het is één zwart gat."

Gordijnen in brand gestoken

Zijn huisgenoot vertelde later bij de politie dat de man al eerder had geprobeerd om brand te stichten in zijn appartement op de bovenste verdieping van het appartementencomplex met twee woonlagen. De verdachte gebruikte begin 2019 veel drugs en had last van waanideeën.

In de nacht van 12 april overgoot de Emmenaar de gordijnen in zijn slaapkamer met olie. Hij stak een handdoek in brand en zette daarmee de gordijnen in lichterlaaie. Zijn onderbuurman, die rond half twee het brandalarm hoorde afgaan, belde 112. Toen de brandweer kwam, liep de verdachte al op straat. De brandweer kon de felle brand in de slaapkamer snel blussen, maar ontdekte dat er ook nog een gaspit open stond in de keuken.

Buurvrouw met COPD

Andere bewoners van het complex werden geëvacueerd. Eén buurvrouw, een COPD-patiënt, kon niet zelfstandig naar buiten komen en werd door de brandweer gered. Zij moest ter observatie naar het ziekenhuis. Twee weken later werd ze daar opnieuw opgenomen. Haar toestand ging na de brand hard achteruit, vertelde haar dochter in de rechtszaal. In april dit jaar is de vrouw overleden.

Haar moeder had tijdens de brand vanwege haar ziekte grote zuurstoftanks in huis. "Als het vuur daarmee in aanraking was gekomen, was het hele complex ontploft", zei haar emotionele dochter. De nabestaanden eisten ruim 31.000 euro schadevergoeding. Maar omdat de vrouw niet is overleden als gevolg van de brand, hebben ze daar volgens de officier van justitie geen recht op.

Vrees voor herhaling

Dat de zaak pas na ruim anderhalf jaar door de rechtbank werd behandeld, komt omdat de verdachte een onderzoek door een psycholoog en een psychiater in de gevangenis eerst weigerde. Later zei hij toch dat hij akkoord ging, maar uiteindelijk weigerde hij opnieuw. Toen stuurde de rechtbank hem ter observatie naar het Pieter Baan Centrum (PBC), dat een maandenlange wachtlijst heeft.

Ook in het PBC weigerde de man mee te werken aan de onderzoeken. Volgens deskundigen vertoont hij kenmerken van een psychotische stoornis. De officier van justitie vreest voor herhaling. "De verdachte ziet de brand als een oplossing voor zijn woningproblemen en heeft een totaal gebrek aan empathie en geen spijt. Ook denkt dat hij dat hij weer drugs gaat gebruiken als hij vrijkomt."

Om de maatschappij maximaal tegen de Emmenaar te beschermen vindt de aanklager tbs met dwangverpleging na zijn celstraf de enige optie. Zijn advocaat pleitte voor tbs met voorwaarden, maar gaf ook aan dat haar cliënt er rekening mee houdt dat het dwangverpleging wordt.

Op 5 januari doet de rechtbank uitspraak.

