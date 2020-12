Heeft bever Bikkel twee driepotige vriendjes?

Vorig jaar herfst ontdekte bracht Sterken in zijn beelden bever Bikkel die klem zat met een pootje in een muskusratklem. Er werd van uitgegaan dat Bikkel het niet zou overleven, maar later bleek hij met drie pootjes prima te kunnen leven.

Twee familieleden

Nu heeft Sterken opnieuw beelden van bevers met drie poten gefilmd. "Je ziet bij de een dat hij heel andere achterpoten heeft dan Bikkel en bij de ander is er sprake van heel ander gedrag", zegt Sterken overtuigd. "Ik weet zeker dat het twee andere bevers zijn." Wel vindt hij het opmerkelijk dat beide nieuwe bevers op dezelfde manier zijn geamputeerd.

Sterken weet zeker dat het om twee familieleden gaat van Bikkel. "Bikkel zit altijd aan de voorkant van de burcht en deze nieuwe beelden komen van de achterkant van de burcht."

De natuurliefhebber is ook benieuwd hoe het met de driepotige beverfamilie gaat in het voorjaar. "Ik ben benieuwd hoe het gaat zodra er paringsdrang is. Hebben ze dan last van hun missende pootje?"

Vaker de camera's bekijken

Hij wil niemand de schuld in de schoenen schuiven, ook omdat hij - in tegenstelling tot Bikkel - deze bevers niet met een klem aan hun pootje heeft gezien. "Maar het wordt hoog tijd dat we meerdere burchten monitoren."

Sterken gaat nu zelf ook strakker monitoren wat er gebeurt met de bevers. "Normaal gesproken ga ik eens in de maand kijken bij de camera's, maar ik vind dat ik er nu meer naar moet kijken. Eind deze week ga ik weer kijken."

Bever Bikkel heeft al geleid tot een rechtszaak tegen Waterschap Hunze en Aa's. Dat waterschap zet klemmen op verschillende plekken om de muskusrat te bestrijden. Dat er een bever klem zat in zo'n klem was voor de rechter geen reden om Waterschap Hunze en Aa's te vervolgen voor een poging tot vangen of doden van bevers.