Afgestudeerde piloten kunnen niet de lucht in

Twee van die piloten zijn Joyce Boonstra en Thijs van Tol. Zij studeerden in de herfst af, maar kunnen nog niet als piloot aan het werk. "Het liefst stap je de dag nadat je bent afgestudeerd in het vliegtuig om op weg te gaan naar je bestemming", zegt Boonstra. "Als ik langs Schiphol rijd en ik zie de vliegtuigen overvliegen dan wil ik er het liefst zelf inzitten", vult Van Tol aan.

Wachten

Volgens Mark Gerritsen van KLM Flight Academy zijn ze niet de enigen. "Waar we de afgelopen jaren zagen dat studenten vrijwel meteen na hun opleiding aan het werk konden bij KLM, is de verwachting dat ze nu wel een poosje in de wacht zullen staan." Hoelang dat precies gaat duren is volgens Gerritsen moeilijk te zeggen, maar hij gaat ervan uit dat de net afgestudeerde piloten in ieder geval binnen nu en vijf jaar aan de slag kunnen bij KLM.

Om de vaardigheden van de afgestudeerde piloten op peil te houden, blijft de vliegschool de piloten voorlopig ook na hun afstuderen helpen. "Ze kunnen jaarlijks bij ons blijven trainen", vertelt Gerritsen. "Ze kunnen gebruikmaken van de simulator om examen te doen, Als KLM ze vraagt om te komen, dan zijn de piloten er ook meteen klaar voor."

Opleiding beginnen

Jaarlijks worden er zestig piloten bij de KLM Flight Academy opgeleid. Maar Gerritsen merkt wel dat er nu minder aanmeldingen zijn voor de opleiding dan eerdere jaren. "Dat sentiment begrijp ik ook. Het voelt wat tegennatuurlijk om je in deze periode aan te melden voor een vliegopleiding terwijl er op dit moment geen banen beschikbaar zijn in de luchtvaart." Toch is het volgens Gerritsen een goed idee om nu juist wel aan de opleiding te beginnen. "Dat hebben we ook in het verleden gezien. Op het moment dat mensen toen aan de opleiding begonnen zag het er heel slecht uit in de luchtvaart, maar twee jaar later kan de wereld er compleet anders uitzien."

Of er in de toekomst te weinig piloten zullen zijn is volgens Gerritsen nog moeilijk te zeggen. Dat zal de komende periode moeten blijken. Maar de opleidingseisen zullen niet worden verlaagd om in de toekomst maar voldoende piloten te hebben. "Wij hebben een hele strikte selectie, met een minimum norm waar kandidaten aan moeten voldoen", vertelt Gerritsen. "Die norm blijven wij altijd hanteren. Anders krijgen we studenten die de opleiding niet halen of tijdens hun carrière problemen gaan krijgen. Dat is niet goed voor de maatschappij, de student en de school."

Thijs van Tol gaat eerst aan de slag als zzp'er en teststraatmedewerker (Rechten: Thijs van Tol)

Aan de slag

Boonstra is niet bang dat ze lang moet wachten voor ze de lucht weer in kan. "Meetings worden meer online gehouden, maar ik hoor en lees ook wel verhalen van grote bedrijven die zeggen dat je zaken niet op afstand doet. Zaken worden besproken bij het koffieapparaat."

Ook Van Tol is niet bang voor de toekomst. "Er zijn ook al verschillende onderzoeken geweest die laten zien dat er de komende tien tot vijftien jaar een grote vraag is naar vliegers. Ook omdat er een grote groep vliegers rond deze tijd met pensioen gaan."

In de tussentijd begint Boonstra aan een kantoorbaan in de luchtvaart en gaat Van Tol aan de slag als zzp'er en teststraatmedewerker. "Zo kan ik toch bijdragen aan een oplossing voor het coronavirus."