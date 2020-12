Het jaar van Jos Ubels: 'Het was een roerig jaar'

"We hebben een groepering op de kaart gezet." Boer Jos Ubels uit Anderen, vicevoorzitter van Farmers Defence Force (FDF), vindt dat 2020 het jaar is waarin de landbouw voor zichzelf is opgekomen. "Het was een roerig jaar. Als je wat wilt, moet je met je vuist keihard op tafel slaan om gehoord te worden. Ik denk dat we behoorlijk hard op de grote trom hebben geslagen."

De boeren protesteerden dit jaar volop in hun strijd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat gebeurde op diverse plekken, ook in onze provincie. Een van de successen die werd behaald, was het terugdraaien van de omstreden veevoermaatregel van minister Carola Schouten van Landbouw. Vanaf september hadden boeren hun koeien minder eiwitrijk voer moeten geven, om zo de stikstoofuitstoot te beperken.

'Leerzaam jaar'

Anderhalve week geleden gingen boeren langs bij het distributiecentrum van Jumbo in Beilen, slachtafvalverwerker Noblesse in Wijster en het distributiecentrum van Coop in Gieten. Ze zijn het niet eens met de prijzen die ze voor hun producten krijgen. FDF is daarom bezig met het keurmerk Farmer Friendly. "We willen het verschil tussen de kostprijs en de opbrengsten verkleinen."

Voor Ubels was het naast roerig ook een leerzaam jaar. "Je komt in contact met mensen die je normaal gesproken niet zo snel treft. Mensen uit de bestuurlijke wereld, de zakenwereld. We hebben veel gesproken met deze mensen en daar leer je van."

'Voelen steun'

Gedurende het jaar zwol de kritiek op het zoveelste boerenprotest aan, maar daar merken de boeren zelf weinig van. "We hebben juist gigantisch veel steun gevoeld van de bevolking. Mensen zijn toch van de boeren afhankelijk voor hun voedsel." Toch erkende Ubels dat ook hij en zijn collega's van FDF weleens bedreigd zijn. "Maar dat valt wel mee. Mensen kennen mij als een aardige jongen en ik denk dat de rest er ook zo over denkt. Dus dat valt mee."

Ubels noemt het tot slot spijtig dat hij en zijn collega-boeren de acties hebben moeten uitvoeren. "Ik denk dat de maatschappij dat zelf had moeten oplossen en dat is niet gebeurd. We zijn als grote groep opgestaan in Nederland. Wel heel mooi dat we stevig verenigd zijn. We merken als FDF dat er saamhorigheid in de sector is. Ik voel van veel boeren in Nederland de steun om door te gaan waar we voor vechten."