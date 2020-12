FC Emmen in mineur naar 2021

FC Emmen gaat in mineur de winterstop in. De Drentse club verloor op eigen veld de veertiende wedstrijd van het seizoen, met 2-3 van FC Utrecht. Daardoor blijft Emmen op vijf punten staan en gaat het als hekkensluiter de winterstop in.

De achterstand op nummer 17 (ADO) bedraagt twee punten, Willem II (de nummer 16) heeft drie punten meer en nummer 15 (VVV) staat vier punten boven Emmen.

Emmen boog in de eerste helft via twee prachtige goals (van Migueal Araujo en Lucas Bernadou) nog wel een 1-0 achterstand om, maar werd na rust twee keer simpel geklopt bij twee voorzetten van Gyrano Kerk.

Michael de Leeuw

Lukkien kon tegen FC Utrecht wederom niet beschikken over Michael de Leeuw die nog steeds kampte met de naweeën van zijn botsing met de keeper van ADO Den Haag en dus startte Anco Jansen naast Marko Kolar. Lucas Bernadou was wonderwel, binnen twee dagen, genezen van het coronavirus en begon op het middenveld. Aanvankelijk wel onwennig, want de thuisclub kwam er in het begin niet aan te pas. De rood-witten waren bovendien aan de bal heel slordig. Juist op het moment dat Emmen beter in de wedstrijd leek te komen lag de bal zomaar in het net achter Dennis Telgenkamp. Eljiro Elia mocht vanaf zestien meter vrij inschieten nadat Glenn Bijl, Lucas Bernadou en Keziah Veendorp zich wel heel simpel lieten uitspelen.

Heerlijke goals

Maar het herstel kwam snel en uit onverwachte hoek. Miguel Araujo schoot een vrije bal, versierd door Anco Jansen, heerlijk in de kruising. Kort voor rust werd het nog mooier toen Bernadou vanaf zo'n 20 meter de bal nog fraaier dan zin Peruaanse ploeggenoot in de winkelhak poeierde: 2-1. Het was voor de Fransman zijn eerste treffer in Drentse dienst. Overigens raakte hij kort voor zijn treffer al de lat.

Simpele tegentreffers

Emmen was van plan om na rust op zoek te gaan naar de 3-1, maar het tegendeel bleek waar. De mannen van Lukkien liepen alleen maar achteruit. Django Warmerdam gaf de eerste waarschuwing met een schot voorlangs, maar het hielp niet. De snelle Gyrano Kerk ging na exact een uur spelen simpel langs Cavlan, gaf de voorzet op Van Overeem die simpel binnentikte: 2-2.

Vanaf dat moment gooide Emmen het schroom weer meer van zich af en was de ploeg heel dichtbij een nieuwe voorsprong. Een omhaal van Marko Kolar ging een meter over en de inzet van invaller Donis Avdijaj ging een paar centimenter langs de verkeerde kant van de paal. Een minuut later was het wel raak aan de andere kant. Weer was Kerk te snel voor Cavlan en dit keer werd zijn voorzet afgerond door Dalmau. De 2-3 kwam Emmen niet meer te boven ondanks een slotoffensief (zonder kansen).