Anco Jansen: Het is niet goed genoeg

De Zwollenaar vervolgt die vandaag startte omdat Michael de Leeuw niet fit genoeg bleek, was na afloop van het duel tegen Utrecht helder in zijn commentaar over de eerste 'seizoenshelft': "Het is niet goed genoeg om in de eredivisie te blijven."

"Gelukkig", vervolgt Jansen, "staan er nog twintig duels op het programma. Het wordt loodzwaar, maar het is ook een uitdaging en daar hou ik wel van. Of het kan met de huidige spelersgroep? Ja, dat denk ik wel.. al hoop ik dat we ons in de winter ook gaan versterken. Met wie? Daar laat ik me niet over uit."