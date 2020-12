Baanbrekers: Feestwinkel ziet miljoenenomzet verdampen en gooit het over andere boeg

In de serie Baanbrekers volgen we deze week vijf mensen die door de coronacrisis noodgedwongen het roer om moesten gooien. Vandaag Niels Homans (44) uit Emmen. Eigenaar van de Oktoberfestwinkel en groothandel PartyChimp. Geen feesten, dus geen omzet.

"Qua feesten hangt de vlag halfstok", grinnikt Homans een beetje. Even later serieus: "Ja, het is dramatisch. We hebben een omzetdaling van meer dan negentig procent."

Faillissement dichtbij

Toen al vrij gauw bleek dat ook Oktoberfest, Halloween en sinterklaas dit jaar niet door konden gaan, was een faillissement dichtbij: "Op het moment dat je dus allemaal rekeningen moet betalen en containers nog onderweg zijn met feestartikelen, waar flink voor betaald moet worden, ja. We draaien een paar miljoen omzet. En er wordt wel gezegd: een ondernemer moet een buffer hebben. Ja, dat klopt. Maar een ondernemer heeft geen buffer van een paar miljoen euro en wij ook niet."

"We hebben gesprekken gehad met faillissementsadviseurs. Om te kijken wat er nog te redden valt. Gesprekken gehad met crediteuren en de bank. We hebben op een heel dun koord gelopen. Het was kielekiele, en het koord is nog steeds wel dun, maar we gaan het redden. Dat kunnen we nu constateren."

Homans wil er daarom nu ook wel over praten. "Ja, dat we het gaan redden had ik in maart of april niet met zekerheid kunnen zeggen. Als je bedrijf waar je gewoon jarenlang alles voor hebt gegeven, van het ene op andere moment door je vingers lijkt te glippen. Dan heb je echt maximale stress. Ik werd soms wakker 's ochtends met zoveel de spierpijn, net alsof je de avond ervoor flinke klappen hebt gehad."

Niks doen was geen optie. Homans besloot het over een andere boeg te gooien. "We hebben toen met het team om tafel gezeten. En de vraag gesteld: Waar zijn we goed in? We zijn goed in het online verkopen van onze producten. Weten hoe webshops als bol.com en Amazon werken. Dat is dagelijkse kost. Daar zijn we goed in. Dus waarom gaan we dat niet doen voor een ander soort producten. Dus daar hebben we een nieuwe dienstverlening van gemaakt", zegt hij lachend.

Vizier op fietshelmen en geurkaarsen

Geen feestartikelen meer dus, maar bijvoorbeeld fietshelmen, geurkaarsen en shampoo's. "Hartstikke leuk om te doen. Je zit de hele dag met je neus in de feestartikelen. En om dan een kijkje buiten je eigen keuken te nemen, dat is hartstikke leuk. Ik merk ook dat het team het leuk vind."

Nieuwe dienstverlening

Homans denkt dat deze nieuwe dienstverlening blijvend zal zijn. "Je komt er dan toch wel achter dat je kwetsbaar bent als je je focust op één business. Men zegt altijd: je moet focussen. En daar ben ik het ook mee eens. Maar hiermee leggen we een breder fundament onder ons bedrijf, zodat je iets beter bestand bent voor factoren van buitenaf. Of voor wat nog komen gaat. Maar voorlopig hebben we ons portie wel gehad, lijkt me."

"Kijk, die corona is er. Daar kan niemand iets aan doen. Anderen de schuld geven, dat heeft geen zin en word je niet veel wijzer van. Het enige wat je kan doen, is zelf in beweging komen. Voor ons geldt: Kom in actie. Hoe lastig het ook is, het brengt je ook iets", besluit de Emmenaar.