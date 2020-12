Politie Noord-Nederland bijt zich stuk op personeelsproblemen

Al jaren heeft de politie Noord-Nederland te veel mensen op de loonlijst staan. Dat is een erfenis van de komst van de Nationale Politie, begin 2013.

Overbezetting niet weggewerkt

De korpsen Drenthe, Friesland en Groningen werden toen omgevormd tot de politie-eenheid Noord-Nederland. Landelijk werd bepaald uit hoeveel banen de nieuwe eenheden moesten bestaan. Voor Noord-Nederland pakte dat slecht uit: er moesten zo'n driehonderd volle banen worden geschrapt.

Daar kreeg het korps in 2013 vijf jaar de tijd voor, maar de overbezetting is niet weg. Uit de meest recente cijfers heeft de noordelijke politie op dit moment een overbezetting van ruim tweehonderd voltijdbanen. In de afgelopen maanden is die overbezetting wat afgenomen door mensen die met pensioen gaan of gebruikmaken van een vervroegde uittredingsregeling. Over die regeling zijn afgelopen april afspraken gemaakt met de vakbonden.

Tekorten bij cybercrime en recherche

Tegenover het overschot in het Noorden staat dat gespecialiseerde afdelingen juist mensen tekortkomen. Het gaat om afdelingen als de tactische opsporing, cybercrime en de recherche. Ook op de noordelijke meldkamer en aan de aangiftebalies zit te weinig personeel.

Mensen van buiten halen is lastig voor die functies, vanwege het overschot aan personeel bij de politie. Met als gevolg dat de werkdruk in delen van het korps torenhoog is, terwijl er op papier te veel mensen in dienst zijn.

Scheefgroei

Het korps noemt dat 'scheefgroei'. Er is veel te weinig beweging onder het personeel. 'Het werk zit niet waar de mensen zitten', wordt regelmatig geconcludeerd in notulen van managementgesprekken.

Meerdere pogingen om de personeelsproblemen op te lossen stranden of zetten nauwelijks zoden aan de dijk. Agenten blijken lastig in beweging te krijgen. Onder meer reistijd speelt daarbij een rol. Een agent in bijvoorbeeld Emmen zit er niet op te wachten om dagelijks naar Drachten te moeten; laat staan nog verder weg.

Specifieke kwaliteiten

Daar komt bij dat bepaalde functies specifieke kwaliteiten vragen die de agenten onvoldoende in huis hebben. Bijvoorbeeld op het gebied van de bestrijding van cybercriminaliteit. Het gevolg is dat daarvoor mensen van buiten gehaald moeten worden, waardoor het personeelsbestand juist toeneemt.

Er is op papier vooral een overschot aan wijkagenten in het Noorden, blijkt uit de stukken. Die agenten hebben veel kennis van hun eigen werkgebied, maar kunnen niet opeens hackers opsporen of forensisch onderzoek doen.

Ook de verdeling tussen de verschillende gebieden is scheef. 'De eenheid is op sterkte met de wijkagenten. Sommige teams hebben nu te veel en andere te weinig, maar verplaatsing is erg lastig', meldt de korpsleiding tijdens een bijeenkomst van het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg Noord-Nederland, waar de noordelijke burgemeesters regelmatig worden bijgepraat over de stand van zaken.

'Boventalligheid wordt niet gevoeld'

In een reactie op het onderzoek van de omroepen wijzen de politievakbonden erop dat het overschot van wijkagenten in de praktijk niet te merken is. "Wij komen ook teams tegen die op papier boven de sterkte zitten, waarbij de roosters door een combinatie van ziekte en allerlei vormen van verlof toch niet rond te krijgen zijn. De boventalligheid wordt door de gigantische werkdruk niet gevoeld", aldus een gezamenlijke reactie van de politiebonden NPB en ACP.

Erg optimistisch over de kans dat de overbezetting de komende jaren wél weggewerkt wordt, zijn de bonden niet. "Door de hoge werkdruk en onderbezetting in de politiebasiszorg worden wijkagenten te veel in de noodhulp ingezet. Het in de wijk aanwezig zijn wordt alleen maar lastiger als boventalligheid terugloopt."

Reactie politie

De politie herkent zich deels in de conclusies van de omroepen. De korpsleiding erkent dat veel mensen op de werkvloer het bestaan van overbezetting niet herkennen. "Voor veel agenten is het niet uitlegbaar dat er in de eenheid meer mensen werken dan de formatiecijfers toestaan gegeven het aanwezige werk."

De werkdruk ontstaat volgens de politie door verschillende ontwikkelingen. "Het gaat om 'nieuwe' criminaliteit zoals cybercrime, WhatsApp-fraude, ondermijning en de nieuwe aanpak met multidisciplinaire interventieteams, maar ook mega-onderzoeken."

De hoge werkdruk zit 'm vooral in de de 24-uursdiensten. Het gaat bijvoorbeeld om functies bij de meldkamer en in arrestantencomplexen, maar ook bij de agenten op straat.

Bang voor kwaliteitsverlies is de politie niet, ook niet als er veel ervaring verdwijnt doordat veel medewerkers met pensioen gaan. "Dat gebeurt in ieder bedrijf. En er zijn dit jaar weer meer studenten toegelaten tot de politieopleiding die in ook de toekomst het werk kunnen doen", legt politiechef Gery Veldhuis uit. Daarnaast worden er nog steeds vacatures opengesteld als er plekken vrijkomen op specialistische functies. "Doordat we een goed overzicht hebben van uitstroom en instroom, kunnen we snel anticiperen om kwaliteit te waarborgen. Bovendien zijn de zittende medewerkers competent en hebben zij voldoende ervaring."

Wel hoopt de politie dat op de lange termijn de budgetten voor de politie minder fluctueren. "Alleen met een stabiele begroting kun je werken aan een organisatie die berekend is op de toekomst."

Tot die tijd is er werk genoeg voor als er eventueel extra mensen bijkomen. "Maar ik ga er nu eerst voor zorgen dat de overbezetting is weggewerkt, en dat gebeurt in 2023", besluit politiechef Veldhuis.

