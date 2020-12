Midwinterhoorns blazen de winterdagen weer leven in

Bij Zoek het uit! kwam de vraag binnen: Wat is het verhaal achter de midwinterhoorn?

Midwinterhoornblazer van het eerste uur is Albert Metselaar uit Hoogeveen. "Blazen op hoorns voor religieuze feesten is zo oud als de mensheid. Het probleem is alleen dat we geen doorlopende lijnen kunnen aantonen. Sommigen beweren dat het uitgevonden is net na de Eerste Wereldoorlog, maar dat is wel erg kort door de bocht."

Heidens of christelijk?

De hoorns worden geblazen bij midwinter én bij Kerst. Maar is het nou een christelijke traditie, of juist niet? "Ik hou het op een samengaan van de traditie van het hoornblazen bij de Germanen met de verwachting van een hoorn die zal klinken bij de komst van de Messias, het kerstkind. En dat is weer Bijbels", legt Metselaar uit.

De midwinterhoorn is geen instrument dat je snel over het hoofd ziet: "Het is een over de lengte middendoor gezaagde, kromgegroeide boom, die wordt uitgehold en dan weer tegen elkaar wordt gezet. In Scandinavië zien we ook hoorns van gerolde berkenschors. En er werd - en wordt - ook wel geblazen op grote ossenhoorns."

Hoewel het midwinterhoornblazen relatief onbekend is, zijn er in Nederland toch nog een paar honderd mensen te vinden die deze traditie in ere houden. Metselaar: "Zijn er nog veel midwinterhoornblazers over? Nou, in Drenthe rond Schoonebeek, Diever, Zuidwolde een paar groepen en verder in Overijssel, Twente, en Gelderland."

Kerstavond

Om 21.00 uur gaan er morgenavond overal in De Wolden en in De Weide in Hoogeveen blazers vanaf hun eigen woning een roep laten horen. "Hoeveel het er zijn, dat is ook voor mij nog een verrassing. En hopelijk sluiten andere plaatsen aan... Dit kunnen we dit jaar tenminste nog doen", verzucht Metselaar.

Mensen die het willen horen kunnen gewoon buiten gaan staan. "Op je eigen terrein. Woon je rond de Van Leeuwenhoekstraat, dan hoor je mij zeker. Als het stil is draagt het ver. De blazersgroep uit De Wolden heeft de leden ook opgeroepen om te gaan blazen, dus ook in De Wolden: gewoon even buiten staan."

