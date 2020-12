In drie Drentse gemeenten overleden minder mensen dan vorig jaar

In negen van de twaalf Drentse gemeenten overleden dit jaar tot nu toe meer mensen dan normaal. Alleen in de gemeenten Aa en Hunze, Westerveld en Meppel lag het aantal sterftegevallen ten opzichte van vorig jaar lager.

In onze provincie was de stijging in Tynaarlo relatief gezien het grootst. In die gemeente stierven 419 inwoners, ruim 21 procent meer mensen dan in dezelfde periode vorig jaar. De meeste sterfgevallen werden dit jaar vastgesteld in de gemeente Emmen. Daar overleden tot nu toe 1.174 inwoners, blijkt uit cijfers van het CBS en LocalFocus.

Landelijk

In heel Nederland overleden tot nu toe zo'n 14.000 mensen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Tot de eerste week van december werden in totaal 156.000 sterfgevallen genoteerd, tegenover 142.000 vorig jaar. In vier van de vijf Nederlandse gemeenten overleden dit jaar meer mensen dan in 2019.

Deze stijging is het gevolg van het coronavirus, waardoor er meer mensen sterven dan je in een normaal jaar zou verwachten. Daardoor bereikt het aantal overlijdens volgens het CBS het hoogste niveau sinds 1995 en stevent ons land dit jaar af op een 'sterftepiek'.

Slechts in een klein deel van alle Nederlandse gemeenten daalde het aantal overlijdens. Vooral in Noord-Nederland is dat beeld terug te zien, waaronder dus in Drenthe.

