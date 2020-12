Isala Meppel houdt coronapatiënten thuis zolang het kan

Het is de bedoeling dat de patiënten zelf het zuurstof in hun bloed gaan meten. Die gegevens worden dan automatisch gedeeld met het Isala in Meppel. Daar houden verpleegkundigen deze patiënten in de gaten. Zij kunnen huisartsen waarschuwen als bij iemand het zuurstof beneden een bepaalde waarde komt. Dit kan dankzij een platform dat ontwikkeld is door Philips.

Uniek

Per patiënt wordt bepaald wat een gevaarlijke zuurstofwaarde is. Als die grens bereikt wordt, krijgt de huisarts een seintje. "Wij blijven dus hoofdbehandelaar", vertelt Bert van Bremen. Hij is huisarts in De Wijk. "Deze samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuis in de zorg voor Covid-patiënten is uniek in Nederland. Het ontlast ons als huisartsen. Het is voor ons niet te doen om vier of vijf keer per dag bij een patiënt langs te gaan om de zuurstof in het bloed te meten."

Huisarts Bert van Bremen (l) met Myrna de Man in het monitoringscentrum in Meppel (Rechten: Isala)

Myrna de Man is coassistent in Isala en gaat bij de mensen langs om het uit te leggen. "Ik neem de saturatiemeter mee en de eerste meting doe ik samen met de patiënt", aldus De Man. "Daarna bel ik met het monitoringscentrum om er zeker van te zijn dat de gegevens goed doorkomen. Omdat Covid-19 erg onvoorspelbaar kan verlopen, is het belangrijk om vooral risicopatiënten goed in de gaten te houden. En natuurlijk moeten mensen ook zelf aan de bel trekken als het opeens veel slechter gaat."

De Man merkt dat patiënten het fijn vinden dat ze thuis kunnen blijven. "Vanmorgen was ik bij een oudere mevrouw. Zij was erg ziek, maar haar kinderen vonden het fijn dat moeder thuis kon blijven. Zij helpen haar bij de metingen, die dan realtime digitaal worden doorgestuurd."

