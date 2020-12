Tiener verzwijgt positieve test voor agenten: 'Boosheid en irritatie'

Twee agenten in Meppel kregen afgelopen vrijdagnacht een onaangenaam bericht nadat zij zich hadden ontfermd over een 15-jarig meisje. Twee dagen eerder bleek de tiener positief te zijn getest op het coronavirus en ze hoorde eigenlijk in quarantaine te zitten.

Het meisje fietste om 03.30 uur door Meppel. De agenten spraken haar aan omdat ze in een telefoon in haar handen had. Het meisje zei dat haar vader niet wist dat zij nog buiten was. "Omdat wij ons zorgen maakten over het meisje hebben wij haar gevraagd mee te fietsen naar het bureau en hebben wij vader gebeld om haar op te halen", schrijft één van de agenten op Instagram.

Uit bureau gestuurd

"Korte tijd later kwam haar vader ter plaatse en die vertelde half slaapdronken nog dat het gezin in quarantaine zat omdat deze dochter afgelopen woensdag positief getest was op corona. Boosheid, irritatie en een ongerust gevoel namen de overhand. Het meisje is het bureau uitgestuurd en haar vader heeft haar meegenomen."

Eén van de twee agenten kreeg naderhand lichte klachten en heeft zich laten testen. De uitslag was negatief. De andere agent heeft zich inmiddels ook laten testen en wacht nog op het resultaat.

"Een positieve uitslag zou grote gevolgen hebben voor ons en onze organisatie", aldus één van de agenten. "Wij zouden dan niet inzetbaar zijn in de Kerst- en Oud en Nieuw-periode, maar ook privé heeft dit gevolgen voor onze gezinsleden en het werk van onze partners."