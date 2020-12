Verwarmen met vaartwater beste optie voor aardgasvrije wijk Assen

De aardgasvrije woonwijk Lariks in Assen kan in de toekomst het beste verwarmd worden met met behulp van aquathermie. Dat concludeert de gemeente na onderzoek naar verschillende opties om een deel van de wijk Lariks van warmte te voorzien.

Aquathermie is het verwarmen van gebouwen door middel van warm water dat door leidingen stroomt: een zogeheten warmtenet. Assen onderzoekt of het mogelijk is om 's zomers warm water uit de Drentse Hoofdvaart te pompen en op te slaan in de bodem. In de winter wordt dat water uit de bodem gehaald en met een speciale warmtepomp verder verwarmd, zodat het de woningen in de wijk kan verwarmen.

Aqua boven geo

De gemeente meldde in mei al de wijk met een warmtenet te willen verwarmen. In de buurt Beek is de afgelopen tijd onderzocht wat de beste optie is om het warmtenet op te laten draaien en daaruit blijkt dat aquathermie de beste optie is.

Verwarmen met warmte uit het aardoppervlak, oftewel geothermie, is volgens de gemeente ook kansrijk, maar daarvoor moet erg veel onderzoek worden gedaan. Gebruikmaken van de restwarmte van bedrijven lijkt geen optie, omdat er weinig bedrijven in de buurt van de wijk staan die genoeg warmte kunnen leveren.

Warmtepompen niet geschikt

Behalve een warmtenet heeft de gemeente gekeken naar het installeren van elektrische en hybride warmtepompen in alle woningen. Voor de lange termijn zijn dat alleen geen goede oplossingen, volgens het onderzoek. De woningen in de wijk stammen uit de jaren '60 van de vorige eeuw en zijn niet goed genoeg geïsoleerd om de warmte van een elektrische warmtepomp vast te kunnen houden. Het zou erg veel geld kosten om alle huizen voldoende te isoleren om aan de eisen te voldoen.

Een hybride warmtepomp zou een oplossing zijn voor op de korte termijn, maar is uiteindelijk niet genoeg om de woningen in de toekomst te kunnen verwarmen. Die pomp wordt aangesloten op de cv-ketel, maar verwarmt de woningen in principe elektrisch. Als het te koud wordt om de woning volledig elektrisch te verwarmen, springt de cv-ketel bij en daardoor is er alsnog aardgas nodig om de huizen warm te krijgen.

Proeftuin

Assen maakt deel uit van het landelijke Programma Aardgasvrije wijken (PAW). Op 27 plekken in Nederland zijn proeven met nieuwe verwarmingsmethoden en onderzoeken gemeenten of het mogelijk is om wijken in te toekomst te verwarmen zonder dat daar aardgas voor nodig is.

De Drentse provinciehoofdstad is niet de eerste gemeente die aquathermie als beste optie ziet. In Katwijk is de gemeente al even bezig met onderzoek naar het verwarmen van een wijk met water uit de Rijn. De Friese Uitvoeringsdienst voor Milieu en Omgeving (FUMO) heeft kortgeleden een vergunning gekregen om het hoofdkantoor in Grou aan te sluiten op een aquathermienetwerk.

De gemeente gaat de komende tijd onderzoek doen naar de kosten en de technische haalbaarheid van een warmtenet. Ook kijkt Assen of het mogelijk is het warmtenet op den duur uit te breiden naar omliggende wijken.

