Eerste vijftig keramieken Klein Soestdijk in de verkoop

Ondernemer Mark ter Maat van Koffielust is blij dat hij de eerste vijftig stuks nu in handen heeft. In december 2019 werd de allereerste miniatuurversie door Royal Goedewaagen uit Nieuw-Buinen in keramiek gegoten. Nu, een jaar later, zijn de eerste vijftig huisjes klaar en kunnen naar hun nieuwe adres worden gebracht.

Een deel van de vijftig huisjes is gereserveerd voor vroege kopers. De rest moet nog verkocht worden. Op elk keramieken kunstwerk staat het productienummer. Zo weet je als koper precies de hoeveelste creatie het is.

Toen Ter Maat er tijdens een bezoek aan Royal Goedewaagen achter kwam dat het bedrijf de keramieken KLM-huisjes maakte, wilde hij ook het monumentale Veenhuizen vereeuwigen. Na een gesprek met directeur Yvonne Kooi van de aardewerkfabrikant is het gelukt om het plan uit te werken.

(Verhaal gaat verder onder de foto's)

Kostenplaatje

Een keramieken huisje kost 115 euro. De kosten zitten vooral in het maken van een mal voor de huisjes. Dat kost al zo'n 3.500 tot 4.000 euro, meent Ter Maat. Een aantal ondernemers hebben dit op voorhand gefinancierd. "Daarnaast moeten de huisjes ook nog in keramiek gegoten worden en zo'n gietmal brengt ook weer geld met zich mee. Dat maakt het dat de huisjes die prijs krijgen." De winst op het keramieken kunstwerk wordt weer teruggestopt in een cultuurfonds dat het gevangenisdorp ten goede moet komen. "Dat hadden we al willen oprichten", legt Ter Maat uit, die namens de Ondernemerskring Veenhuizen spreekt. "Door de coronamaatregelen is dat allemaal een beetje vertraagd."

Aanvulling op de collectie

Uiteindelijk zullen er 250 miniatuurhuisjes van Klein Soestdijk gemaakt worden. Met zo'n gelimiteerde oplage hoopt Ter Maat dat het een echt collectorsitem wordt. "Er is een grote groep mensen in Nederland die deze miniatuurtjes van Royal Goedewaagen verzamelt." Zodra de eerste vijftig verkocht zijn, kan de tweede levering al snel volgen.

De bedoeling is dat er volgend jaar een ander sprekend gebouw in keramiek wordt gegoten. Hoe dat precies in zijn werk gaat, weet de ondernemer nog niet. "Een gekoesterde wens is dat Het Gevangenismuseum in keramiek wordt vereeuwigd. Dat is best een groot en complex pand. Misschien gaan we het in een aantal delen doen om de verzamelwaarde wat mooier en unieker te maken. Het kan ook zijn dat we één van de huizen met spreuken gaan omzetten. Dat vinden wij logischer, omdat het ook tot de verbeelding spreekt van de bezoekers die naar Veenhuizen komen."

Lees ook: