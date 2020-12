Rechtbank: Fresenius moet zich aan sociaal plan houden

Het bedrijf vond dat het huidige sociaal plan dat tot 2021 loopt niet zou gelden voor de vijftig mensen die afgelopen december een ontslagbrief op de mat hebben gekregen. Vakbond FNV en de betreffende werknemers vonden van wel, en maakten de gang naar de rechter.

De uitkomst van de aangespannen bodemprocedure is dat het sociaal plan ook voor deze werknemers geldt. Eerder bleek dat ook al uit een door het FNV aangespannen kort geding, maar toen ging de rechter niet mee in de vergoeding bij een gedwongen vertrek, de zogeheten beëindigingsregeling. Nu is het vonnis dat ook deze vergoeding betaald moet worden.

Volgens de rechter is gebleken dat de betreffende medewerkers wel degelijk boventallig zijn verklaard, en hebben ze daarom recht op de toepassing van het sociaal plan. En daar hoort ook de ontslagvergoeding bij.

Daarnaast moet Fresenius een schadevergoeding van 20.000 euro betalen aan het FNV. Ook draait het bedrijf op voor de proceskosten.

"Wij zijn ontzettend blij met deze uitspraak", zegt Janwillem Compaijen, bestuurder van FNV Procesindustrie. "Het is heel goed nieuws voor de boventallige medewerkers. Fresenius moet hen nu gemiddeld 80.000 euro extra ontslagvergoeding betalen, in totaal 4 miljoen euro."

Hoe zat het ook al weer?

Fresenius, de producent van onder andere bloedzakken, verplaatst productielijnen naar de Dominicaanse Republiek. In december verklaarde Fresenius een deel van de medewerkers daarom boventallig. Volgens het FNV houdt het bedrijf zich echter niet aan het overeengekomen sociaal plan, dat tot stand kwam na stakingen in 2015. Dat sociale plan loopt tot 2021, en volgens het bedrijf is pas in 2024 duidelijk of mensen hun baan verliezen.

Volgens de advocaten van Fresenius is het niet de intentie van het bedrijf om medewerkers te ontslaan. Zij probeerden de rechter er van te overtuigen dat ze voor elke medewerker een nieuwe functie zoeken. Dat kan volgens hen ook omdat er in plaats van bloedzakken over een paar jaar sondevoeding geproduceerd wordt. Maar zij erkennen wel dat waarschijnlijk niet voor iedereen plek is bij de nieuwe productielijn.

