Man is lawaai van hond en katten zat en dreigt met brandstichting

Een 37-jarige man uit Pesse was in augustus het geblaf en gekrijs van de hond en katten van zijn toenmalige buurman in Hoogeveen zo zat, dat hij dreigde met brandstichting. De rechter legde hem een celstraf van 80 dagen, waarvan 60 dagen voorwaardelijk op.

De man besprenkelde een afdakje van het schuurtje van de buurman met lampenolie. Hij gooide de olie ook over de scootmobiel van de buurman. De man hield een stuk krant omhoog alsof hij het vuur daarmee wilde aansteken en riep: "Je hebt nog vijf minuten om de katten binnen te halen, anders steek ik de boel in brand". De man kwam tot inkeer doordat een buurvrouw hem in paniek toeriep dat er kinderen in de buurt wonen. De 37-jarige zag inderdaad kinderen voor het raam staan en stapte van het afdakje.

Dreigen

"Ik had het niet zover moeten laten komen", zei de man tegen de rechter. Hij is inmiddels verhuisd naar Pesse. Hij had nachten niet kunnen slapen en beklaagde zich hierover bij de woningbouwvereniging, bij de gemeente en bij de wijkagent. Maar niemand ondernam actie, zei hij. Hij was door de ellende weer aan de drank gegaan, vertelde hij. Het incident gebeurde in de ochtend. Hij was naar eigen zeggen toen nog niet beschonken. De man had bewust geen aansteker of lucifers mee tijdens zijn actie. "Ik wilde alleen maar dreigen", zei hij.

De officier van justitie vond dat de man van poging tot brandstichting vrij moest worden gesproken. Voor het dreigen eiste hij een celstraf van 80 dagen, waarvan 60 dagen voorwaardelijk en een werkstraf van 80 uur. De rechter ging mee in het oordeel van de officier, maar vond een werkstraf niet meer nodig. "U bent verhuisd en u ziet in dat u te ver bent gegaan", zei ze.