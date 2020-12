Burgemeester over Drentse gasvelden: 'De minister moet nu huiswerk gaan doen'

De Raad van State vindt dat in het plan niet duidelijk is wat de risico's op aardbevingen zijn voor plekken die dichter bevolkt zijn. "Dat betekent eigenlijk dat er een verkeerde inschatting is gemaakt. De minister moet nu huiswerk doen", doelt Hiemstra op Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. De minister heeft vier maanden de tijd om het onderzoek aan te passen of over te doen, oordeelde de Raad van State.

'Op twee punten gelijk gekregen'

Ook zijn er twijfels over het risicobeheersplan van de NAM, dat vastlegt wat er na een aardbeving moet gebeuren. "We hebben dus op twee punten gelijk gekregen", zegt Hiemstra. Wiebes gaf in 2018 toestemming voor het Drentse gaswinningsplan. Zes gemeenten, waaronder Aa en Hunze, trokken samen met omwonenden, een actiegroep en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe aan de bel. "En de Raad van State heeft er heel zorgvuldig naar gekeken", stelt Hiemstra vast.

De vrees voor een slepende schadeafhandeling blijft bestaan. "We blijven pleiten voor dezelfde schadeafhandeling zoals in Groningen. Tot die tijd moeten we het doen met de regelingen die er nu zijn", zegt Hiemstra.

Betere motivering of aanpassing

Volgens de bestuursrechter heeft Wiebes twee keuzes: of hij geeft hij een betere motivering voor zijn instemmingsbesluit, of hij past het gaswinningsplan aan. De overige bezwaren die waren ingediend over onder meer natuurschade en schadeafhandeling zijn van tafel geveegd.

Bij een aanpassing neemt de Raad van State de plannen volgend jaar opnieuw onder de loep. Aan de hand daarvan wordt bepaald of de NAM het Drentse gaswinningsplan ten uitvoer mag brengen.

