215 nieuwe besmettingen vastgesteld in Drenthe

De afgelopen dag zijn in Drenthe 215 nieuwe besmettingen geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is een daling ten opzichte van gisteren, toen in onze provincie 232 nieuwe positieve gevallen werden gemeld.

Ook is melding gemaakt van twee Drenten die aan de gevolgen van corona zijn overleden. Het gaat om inwoners van de gemeenten Borger-Odoorn en Tynaarlo. Daarnaast is een Drent uit Midden-Drenthe opgenomen in het ziekenhuis.

De meeste nieuwe besmettingen komen sinds gisteren uit de gemeente Emmen (81). Daarop volgen Assen (21), Hoogeveen (19) en Coevorden (19). In Noordenveld werden vier nieuwe positieve tests vastgesteld, het laagste aantal van alle Drentse gemeentes.

Drentse ziekenhuizen

In de ziekenhuizen in onze provincie liggen volgens het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN) 31 coronapatiënten. Van deze mensen zijn er tien opgenomen op de intensive care. In de vorige update van het zorgnetwerk werd melding gemaakt van 32 coronapatiënten in Drenthe.

De Noord-Nederlandse ziekenhuizen hebben 57 mensen met corona van buiten de regio opgenomen. Hoeveel daarvan in een Drents ziekenhuis liggen, is niet bekend.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 23-12-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 470 (+7) 2 1 Assen 1364 (+21) 29 9 Borger-Odoorn 611 (+8) 11 10 (+1) Coevorden 906 (+19) 26 8 Emmen 3227 (+81) 62 33 Hoogeveen 1652 (+19) 37 16 Meppel 762 (+18) 14 5 Midden-Drenthe 703 (+15) 13 (+1) 3 Noordenveld 423 (+4) 11 16 Tynaarlo 540 (+10) 13 13 (+1) Westerveld 319 (+5) 10 5 De Wolden 609 (+8) 18 6 Onbekend 19 0 0

Zo ziet de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen er sinds 28 februari dit jaar uit in Drenthe:

Landelijk

Landelijk zijn 10.447 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld, 594 meer dan gisteren. Het aantal ligt wel lager dan het gemiddelde van afgelopen week, toen er per dag gemiddeld 11.652 positieve tests bij kwamen.

In de Nederlandse ziekenhuizen bleef de bezetting gelijk. In totaal liggen er nu 2.289 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 603 op de ic. Ook werden vandaag 106 overleden covid-19-patiënten gemeld.