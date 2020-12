Kerstlichtjesfanaten pakken uit: 'December is mooiste maand van het jaar'

Wie over de Nijkampenweg rijdt in de Emmer wijk Emmermeer, kan het niet missen. Het huis van Graat Hindriks op nummer 467 is in december een baken van licht. Auto's gaan langzamer rijden en mensen stappen regelmatig even uit om zich te vergapen aan de overdaad aan lichtjes.

Elke keer anders

Een knipperende kerstbel, een metershoge kerstboom en een kerststal op ware grootte. Het is de achtentwintigste keer dat Hindriks zijn huis zo uitbundig versiert. "Maar het is wel elke keer anders", zegt Hindriks grijnzend.

Hindriks is gek op de kersttijd. "Ik vind december de mooiste maand die er is. Het zou alleen nog mooier zijn als er ook een pak sneeuw lag."

Familie Veen is al weken voor kerst met de lichtjes bezig. (Rechten: RTV Drenthe)

Lichtpuntje in rare tijd

Ook in Emmer-Compascuum hebben veel mensen hun huizen versierd. Maar Thea en Gerard Veen maken het wel heel bont. Hun huis aan de Jeen Stokerstraat is van top tot teen verlicht. "Maar volgend jaar doen we nog meer", zegt Gerard. "Dan gaan we ook het dak op."

Bijna alles dat aan de gevel hangt is zelfgemaakt. Gerard Veen was er weken voor kerst al mee bezig met zijn vader. "En het liefst laat hij het het hele jaar hangen", zegt Thea. "Mijn man is echt kerstminded."

De familie versiert het huis elk jaar, maar heeft dit jaar nog meer uitgepakt. Gerard Veen: We wilden het een beetje gezellig maken in de buurt. Het is een rare tijd en dit maakt je een beetje vrolijk."

Bekijk hier de video van versierde huizen in Emmer-Compascuum, Hoogeveen, Gasselte en Emmen: