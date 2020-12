Djammen: een muzikale kerstgroet uit de provincie

Geboorte van Jezus

Velen denken met Kerst aan lekker eten en samenzijn met familie. Zanger Bouke ook, maar daar komt nog wel wat bij. "Ik ben natuurlijk best gelovig. Ik vier in principe wel de geboorte van Jezus." Volgens Bouke gaat het daar om. Uiteraard gaat hij samen met zijn ouders en kinderen lekker eten. De zanger uit Emmen heeft al heel wat kerstnummers op zijn naam en dit jaar voegt hij daar 'I want you for Christmas' aan toe.

Eigen werk

Twee dames die ook speciaal voor de kerstdagen eigen nummers maakten, zijn singer-songwriters Daisy Bellis uit De Wijk en Jolien Damsma uit Vledderveen. Daisy schreef het nummer 'Big Green Coat'. Met haar typische geluid, wat in de verte doet denken aan Kate Bush. Damsma daarentegen zit meer in de country-hoek en schreef vanuit die overtuiging een een kerstlied: 'The Joy of Christmas Day', zichzelf begeleidend op de banjo. Voor haar betekent Kerst hoop. "En ik denk zeker in deze tijden, nog meer. Dat de wereld er volgend jaar nog een stukje beter uit mag zien", zegt ze.

Klassieker

Een volwaardige band kan aan het kerstensemble niet ontbreken. Easterfield uit Barger-Oosterveld stond op de bühne met een echte kerstklassieker: 'Merry Xmas Everyone'. De Kerst van zanger Bram Goeree voldoet wel aan het klassieke plaatje: Tafels vol eten en familie. "Altijd op derde kerstdag het gevoel hebben dat je teveel hebt gegeten zeg maar. Te vol. Te strak in het shirt", lacht de zanger. "Dat is een beetje kerst met mij."