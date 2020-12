Hunebedcentrum schrijft weer zwarte cijfers, ondanks coronacrisis

Het Hunebedcentrum had haar rampjaar in 2019 gehad. Door investeringen, in onder andere het entreegebouw, en oplopende kosten was de financiële situatie op dat moment zo slecht, dat een faillissement in de lucht hing.

De gemeente Borger-Odoorn en de Provincie Drenthe verhoogden hun jaarlijkse subsidie allebei van 100.000 naar 135.000 euro. Het Hunebedcentrum kon daarbij dankzij de gemeente twee dure leningen aflossen, door bij de Bank Nederlandse Gemeenten een goedkopere lening af te sluiten.

Bezuinigingen

"Samen met de gemeente en de provincie hebben we vervolgens een toekomstplan opgesteld", vertelt Harrie Wolters, directeur van het Hunebedcentrum. "Op alle fronten zijn bezuinigingen doorgevoerd."

Zo zijn de openingstijden veranderd. Op gewone maandagen bleef het Hunebedcentrum gesloten en in de weekenden gingen de deuren later open.

Van dertien vaste arbeidskrachten is het museum naar negen mensen in dienst gegaan en het gebruik van de vele oproepkrachten is gestopt. Daarentegen is de samenwerking met sociale werkvoorziening Wedeka vergroot.

Leerwerkbedrijf

"We werkten al langer samen met Wedeka, maar we hebben het nu in ons pand gehaald. Samen met de gemeente willen we een leerwerkbedrijf opzetten. Mensen kunnen bij ons in bijvoorbeeld de museumshop, het restaurant of de groenvoorziening ervaring opdoen, om vervolgens door te stromen naar het toeristisch bedrijfsleven", legt Wolters uit. "Dat doorstromen is door corona nog niet van de grond gekomen."

Het vrijwilligersaantal is in het afgelopen jaar gestegen van ongeveer 80 naar bijna 130 mensen. "Dat is fantastisch", vindt Wolters. "Met dat hele team van in totaal 170 mensen is het ons gelukt om het hele jaar open te kunnen zijn, behalve in de lockdownperiodes."

Kenniscentrum

Een van de uitgangspunten in het toekomstplan is het kenniscentrum. Het is bedoeling dat er meer samenwerking met wetenschappelijke organisaties opgezet wordt, zoals projecten met de archeologie-opleiding van de Rijksuniversiteit Groningen.

"Daarnaast worden we een archeohotspot, waarmee we onderdeel worden van een netwerk van musea die zich bezighouden met archeologie", vertelt Wolters. "En scholen kunnen een archeoloog bij ons inhuren. Die kan een les over opgravingen verzorgen."

Podcast en digitale museumgids

Ook zoekt het museum naar digitale mogelijkheden om kennis te delen. Zo is er een podcast over de prehistorie gestart en wordt er gewerkt aan een digitale gids die bezoekers op hun telefoons door het museum leidt.

"Zo werken we aan veel ideeën. We vervelen ons niet en als de coronacrisis voorbij is, hebben we heel veel nieuwe activiteiten", belooft Wolters.

Al die genomen maatregelen bleken volgens de directeur in het voorjaar bestand tegen de coronacrisis, 'als geluk bij een ongeluk'. Ondanks de beperkingen was het financieel een goed jaar voor het Hunebedcentrum en ook als de situatie voortschrijdt, voorziet Wolters geen grote problemen.

'Overleven, maar wel worstelen'

Wolters: "Onze begroting is erop gericht om ook volgend jaar te doorstaan. Lage arbeidskrachten en gedrukte kosten. Ook zonder grote groepen of draaiende horeca gaan we het overleven, maar het is wel worstelen."