Het jaar van Casper le Gras: 'Ik heb mijn rust gevonden'

Casper le Gras kwam in september in het nieuws omdat hij tijdens zijn reis naar het buitenland in quarantaine terechtkwam. Nu, aan het einde van het jaar, blikken we met hem terug op deze bijzondere periode.

Rust in zijn hoofd en op zoek naar zijn eigen pad. Dat zocht Casper le Gras uit Assen in Georgië en volgens eigen zeggen is hij al een eind op weg.

In september vertrok hij naar Tbilisi in Georgië en hoopte direct de rust te vinden, maar dat liep anders dan gehoopt. Bij aankomst op het vliegveld werd hij direct in een busje gestopt voor twaalf dagen quarantaine in zijn hotel. "Het was wel even afzien, met 35 graden in september op een hotelkamer."

Allergisch voor fruit

De rust begon, maar de ellende hield niet op voor Le Gras. Hij is allergisch voor fruit en werd ziek. "Het keukenpersoneel van het hotel wist ervan", blikt Le Gras terug. "Maar het bedienend personeel niet. Zo kreeg ik een soepje waar fruit inzat."

Heel erg ziek werd Le Gras niet van het soepje. "Het is niet dodelijk en gelukkig had ik tijd om ziek te zijn, omdat ik toch in quarantaine zat." Het overkomt Le Gras overigens wel vaker in het buitenland. "Je eet toch vreemde dingen, die dingen gebeuren als je reist. En dan krijg je zo'n reactie. Ik weet wat er gebeurt en het is even vervelend, maar moet het gewoon uitzitten."

Nadat zijn quarantaine in het hotel trok hij verder naar de bergen. "Prachtig", zegt Le Gras. Toen hij aankwam in de bergen was het nog het toerismeseizoen. "Daar zijn normaal veel wandelaars, maar vanwege corona was er nu niemand."

Korter dan een jaar

Rust heeft Le Gras inmiddels daar gevonden. "Dit is voor mij ideaal, ik zit in een huisje net buiten het dorp. Ik kan dus mijn eigen ding doen en de rust opzoeken en als ik behoefte heb aan mensen ga ik even het dorpje in. Voor wat aanspraak."

Le Gras zou aanvankelijk een jaar in Georgië blijven, maar keert uiteindelijk in februari alweer naar Nederland. "Ik ben hier nu drie vier maanden en heb mijn rust gevonden. Ik kan nu verder zoeken naar rust in mijn leven thuis. Normaal heb ik daar moeite mee. Of ik doe niets of ik ben te gehaast. Nu heb ik de rust gevonden om mijn hobby's uit te voeren."

Met Kerst zit hij dus nog wel in Georgië. "Hier vieren ze op 7 januari het orthodox kerstfeest, voor de Nederlandse Kerst ga ik wat videobellen met familie. Hier is namelijk verder ook alles dicht en wordt het wel een beetje kaal zo."