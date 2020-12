Baanbrekers: 'We hebben nu pauze in de zorg, dat zijn we in de horeca niet gewend'

In de serie Baanbrekers volgen we deze week vijf mensen die door de coronacrisis noodgedwongen het roer om moesten gooien. Vandaag Suzanne Mol (36) en Christian Tolosa (44) uit Assen. Collega's in de horeca. En nu weer collega's, maar dan in de zorg.

Christian en Suzanne werkten allebei in Grand Café 't Wapen in Assen. Beide zaten in maart al een keer thuis tijdens de eerste lockdown en in oktober sloot het Grand Café wederom haar deuren vanwege het coronavirus. Via hun baas kwamen ze bij Interzorg terecht.

Voedingsassistent en kok

"Door de coronacrisis ben ik helaas mijn contract verloren. Nu werk ik hier als voedingsassistent. Het is een hele ommezwaai, maar het is ontzettend leuk", zegt Suzanne. "Het eten rondbrengen en mensen ondersteunen en voeden. Dat is ontzettend leuk om te doen en dat heeft mij altijd wel aangetrokken."

Christian werkt al jaren als kok en is nu als kok aan de slag in het servicecentrum van Interzorg, waar de maaltijden voor de bewoners worden gemaakt. "Ik heb een dag meegelopen en meegedraaid en nu ben ik het aan het proberen."

'Vroeg opstaan is wel een dingetje'

Tijdens de opnames in het café hebben Christian en Suzanne tijd om bij te kletsen. "Dat vroege opstaan is wel een dingetje, maar ik begin er aan te wennen", zegt Christian. En waar ze allebei aan moeten wennen: pauze. "Echte koffiepauzes, daar hebben we hier vaak geen tijd voor. Soms niet eens om naar de wc te gaan. Mijn collega's zeggen al: Suzanne, zit eens stil je hebt nu pauze. Dat is wel weer een voordeel."

Toch missen ze het café. "Het is triest om te zien dat het weer dicht is. Normaal zitten we elke avond vol", zegt Suzanne. "Ook zaten we altijd na het werk met elkaar nog na, met een borrel."

Nu voor 933 mensen koken

"We koken nu veel massaler. Voor 933 mensen per dag, heb ik uitgerekend", lacht hij vanuit de keuken bij 't Wapen. "Dus dat is even wennen. Hier staan we met twee mensen in de keuken, daar met acht mensen. Ik mis het hier wel hoor, ik ben ook pas net weg. Ik was hier net bezig met wat nieuwe gerechten, maar ja, toen moesten we weer dicht. Ik heb 23 jaar op deze manier gewerkt, dus dat heeft even wat tijd nodig. Bij mijn nieuwe werk is het veel meer grotere porties koken. Maar ook leuk, maar wel anders. De collega's zijn echt super."

Contract in de zorg

Beide blijven ze voorlopig bij Interzorg werken. "Ik heb een jaarcontract gekregen, dus ik blijf hier", lacht Christian. "Misschien kan ik af en toe een handje bij 't Wapen helpen, wie weet. Als ze het druk hebben."

Ook Suzanne blijft voorlopig in Anholt werken: "Ik mag blijven. Dus ik zit gelukkig niet zonder werk."