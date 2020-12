Kerstavond dit jaar anders dan anders: 'Ben wel een beetje van slag'

Onder meer voor de betrokkenen van de Herderstocht op het Balloërveld krijgt deze 24 december een andere invulling. De organisatie besloot dit najaar een streep door het evenement te zetten. "De eerste voorbereidingen beginnen altijd aan het begin van het jaar. Toen hadden we ook de eerste vergadering, waarna we besloten het nog even aan te zien met het coronavirus. Uiteindelijk bleek in september, tijdens het volgende overleg, dat er nog de nodige onzekerheid bleef bestaan", zegt Karlo Norg, die zelf al jarenlang betrokken is bij de Herderstocht.

Tijdens deze wandelroute lopen wandelaars een tocht van 2,5 kilometer die wordt verlicht met lampjes. Op verschillende plekken worden delen van het kerstverhaal verteld of nagespeeld.

Maatregelen lastig te handhaven

Maar dat zat er voor dit jaar allemaal niet in. "Op organisatorisch vlak moet er veel gebeuren", legt Norg uit. "Zo moet er een vergunning worden aangevraagd, en een veiligheidsplan worden ingeleverd." Maar dat is niet de enige sta-in-de-weg. "Het is rond deze tijd snel erg donker. Daarnaast lopen er ook nog eens veel mensen dicht op elkaar, waarbij afstand houden vrij lastig is. Al helemaal wanneer er, net als de afgelopen jaren, duizenden bezoekers op de Herderstocht afkomen."

Bovendien zijn er 100 tot 150 vrijwilligers op de avond zelf actief. "Dat is in deze periode onverantwoord. Dan is het besluit dat wij hebben genomen, als je de situatie realistisch bekijkt, de enige optie."

Bekende taferelen tijdens de Herderstocht op het Balloërveld. (Rechten: Rob Veldman)

Sprankje hoop in zomer

Norg had deze zomer nog wel enige hoop dat de jaarlijkse belevenis op het Balloërveld plaats kon vinden. Het leek met het coronavirus die periode de betere kant op te gaan. "Je koestert dan wel wat hoop, maar je bent ook reëel. Rond de zomer waren er ook genoeg onzekerheden. Als je de organisatie van het evenement dan doorzet, loop je ook de kans alles later weer te moeten afblazen."

Toen de knoop uiteindelijk werd doorgehakt, heeft de organisatie besloten het er voor dit jaar bij te laten. Dat betekent geen online variant van de Herderstocht. "Er worden op Kerstavond al veel van dit soort alternatieven opgezet", vertelt Norg. "Voor de Herderstocht leek het ons niet direct een toevoeging. Bovendien vergt een online versie een heleboel organisatiewerk."

De schaapskooi blijft 24 december dus leeg, en op het Balloërveld zijn geen groepen wandelaars te zien. "Ik ga zelf op Kerstavond voor een online kerstviering", zegt Norg. Iedereen die bij de organisatie betrokken is, doet dat ook, of heeft zelf nog een rol in een bepaalde viering." Voor volgend jaar is Norg hoopvol. "Dan gaan we er weer voor, met hetzelfde enthousiasme als altijd. Ook al kunnen we nu nog niet zeggen of het in 2021 door kan gaan."

Bethlehem op het Balloërveld (Rechten: Rob Veldman)

'Kerstverhaal wordt herkenbaar'

Dirigent Douwe Boersma treedt elk jaar als dirigent op in de schaapskooi tijdens de Herderstocht. Daar worden de hele avond kerstliederen gezongen door een gelegenheidskoor. Na de wandeling op het Balloërveld kunnen de mensen daarvan genieten en meezingen. Het koor wordt instrumentaal begeleid en er zingen zowel volwassenen als kinderen mee, wat zorgt voor een echte kerststemming.

Boersma zelf is er eigenlijk al een aan beetje gewend dat de Herderstocht dit jaar is afgelast. "Het is niet anders, het belangrijkste is om het coronavirus terug te dringen, en daar past geen Herderstocht bij", is hij duidelijk.

Wel gaat hij het evenement dit jaar missen. "Ik geniet elke keer van de mensen die zingen, en de muziek die gemaakt wordt. Ook de bezoekers waarderen het, voor hen wordt het kerstverhaal herkenbaar. Daarnaast betekent het veel voor ons dat we dat verhaal kunnen uitdragen. De dirigent zit vanavond niet thuis in zijn zetel. "In de avond houd ik met een paar anderen een mini-optreden in de Voorhof in Assen, dat online wordt uitgezonden." Boersma moest daarvoor, hoe onhandig ook, oefenen met zijn telefoon. "Maar ik ben blij zoiets nog te kunnen doen in deze tijd."

'Beetje van slag'

Voor dirigent Dick Dijk is het op Kerstavond ook even wennen. Hij dirigeert al 41 jaar een koor op kerstavond, en begon daarmee al op zijn achttiende. "Ik deed eens drie diensten op een kerstavond", zegt hij. "Dit is normaal gesproken de drukste tijd van het jaar." Dat hij deze week geen koor begeleidt, geeft hem toch wel een ontredderd gevoel. "Ik ben toch wel een beetje van slag."

Dit jaar zou Dijk in de Asser Adventskerk staan. Het kerstconcert werd altijd goed bezocht. "Maar door het coronavirus, zijn de leden van het koor ook banger. Voor hen is het emotioneel gezien ook lastiger nu het niet door kan gaan. De kerk zat altijd vol, maar die mensen bereik je dit jaar niet."

De dirigent luistert vanavond gewoon een van zijn kerst-cd's, of speelt zelf muziek achter zijn piano. "Daarnaast wil ik ook het kerstprogramma van de Engelse omroep BBC kijken, of een online variant van een kerstnachtdienst", besluit hij.

Dick Dijk in actie als dirigent (Rechten: Drents Kamerkoor)

Winst uit verlies halen

Ook voor dominee Jitse Scheffer van de Protestantse Gemeente in Sleen, is het deze Kerstavond anders dan andere jaren. Hij leidde al 26 keer eerder de kerstnachtdienst. "Je proeft dat mensen het dit jaar missen, en ik mis het zelf ook. Een 'nostalgische Kerst', zoals die altijd wordt gevierd, is natuurlijk heel leuk. De sfeer is mooi, en de dorpskerk zit normaal gesproken stampvol", schetst hij de situatie van voorgaande jaren.

Vanwege het coronavirus besloot de kerkenraad alle diensten vanaf 20 december online aan te bieden, ook al mogen nog 30 bezoekers toegelaten worden. Maar voor onder meer vanavond is aan een alternatief gewerkt. Er wordt alsnog een soort 'kerstviering' aangeboden, alleen dan per film.

Dominee Scheffer komt daarin voor, waar hij alsnog de zegen uitspreekt en andere gebruiken van een kerkdienst herhaalt. Maar in de film zit meer. "Iemand leest het kerstevangelie in het Drents, er worden interviews gedaan met mensen uit het dorp en dorpsmuzikanten Harm en Roelof zingen twee liederen." Zo probeert de Protestantse Gemeente Sleen de kerststemming alsnog bij de mensen in huis te brengen. "Het kan namelijk ook leuk zijn om winst uit het verlies te halen, en dus om te denken in de situatie zoals die nu is", doelt Scheffer op het coronavirus.

Nuchter

De opnames van de film zorgden er zelfs voor dat de dominee het kerstgevoel te pakken kreeg. "In de film zingt een klein koor, waar onderling natuurlijk genoeg afstand kon worden gehouden. Als je dat gezang hoort, krijg je toch het echte kerstgevoel te pakken. Dat komt gewoon naar boven."

Na 25 jaar zit hij Scheffer dit jaar thuis op de bank, in plaats van in de kerk te prediken. "Ik ga er nuchter mee om. Waarschijnlijk ga ik de film gewoon kijken, samen met mijn vrouw en dochter."