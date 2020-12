'Edelhert vooral een leuke toevoeging voor de natuur in Drenthe'

We vragen het ecoloog Annelies van Ginkel die onderzoek doet naar edelherten op de Veluwe en in Polen.

Leefgebied

Van Ginkel vindt de Elperstroom ideaal leefgebied voor het edelhert. "We staan hier in een ander type gebied, de Drentse Hooglanden om het maar zo te zeggen in het midden van Drenthe. Hier loopt het beekdal over in bos. Dit is een gebied waar edelherten zeer goed zouden kunnen gedijen, omdat het hier wat voedselrijker is."

Edelherten hebben geen enkel probleem met natte gebieden. "Ze doen het er juist goed", aldus Van Ginkel, "als er maar plekken zijn waar ze veilig kunnen rusten en waar ze voedsel kunnen vinden. Het zijn minder uitgesproken bosdieren dan de meeste mensen denken."

Lievelingsplek

Ruud Kreetz beaamt dit. Hij is beheerder voor Natuurmonumenten in Zuid-Drenthe. "Voor ons is het vaak een bosdier, dat is het plaatje dat wij in ons hoofd hebben. Maar het hert houdt van afwisseling: bos om te rusten, open land om voedsel te zoeken, moerassen en beken waar ze water kunnen drinken en waar ze kunnen rollen in de modder. Die afwisseling van bos, open veld, een akker, wat we in Drenthe ook zoveel hebben, dat is het voorkeursbiotoop van het edelhert."

Lekker eten

Toen het aantal mensen toenam, is het hert wat meer de bossen ingetrokken. Van Ginkel: "Maar het is ook wel echt een beest van open gebieden. Het eet vooral van het gras maar daarnaast ook van houtige gewassen dus van jonge boompjes en van struiken. Daardoor gedijt het edelhert prima in het bos."

Van Ginkel laat aangevreten pollen pitrus zien. "Ze zijn redelijk grof en zo alles bij elkaar afgebeten, dat is typisch voor runderen. Ze pakken grote hoeveelheden bij elkaar en zijn niet zo kieskeurig." En bramenstruiken. "Vooral aan de verse uitlopers van afgelopen voorjaar is geknabbeld. Dat is typisch voor reeën en dat zou een edelhert ook kunnen doen. Zij kunnen veel selectiever blaadjes eten tussen de stekels door."

Leuke toevoeging

Van Ginkel verwacht dat het effect van edelherten op de natuur wel meevalt. "Het is, denk ik, vooral een leuke toevoeging, want we hebben hier al runderen lopen, er zitten wat reeën van nature en het edelhert neemt net weer een ander plekje in het ecosysteem in. Runderen grazen vooral, reeën eten ook wel wat van houtige gewassen maar het edelhert zit daar tussenin. Op die manier is hij vooral een toevoeging voor het gebied."

