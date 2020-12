Poll: Wat doe jij dit jaar met het kerstdiner?

Maar zelf een zes-gangendiner in elkaar zetten is tegelijkertijd voor sommigen ook een fijn tijdverdrijf nu we in een lockdown zitten. We hebben over het algemeen meer tijd om handen, dus zullen ook vandaag al heel wat Drenten in de keuken staan om de voorbereidingen te treffen.

Poll

Of zorgt de coronacrisis ervoor dat jij helemaal niet aanschuift bij een kerstdiner? Misschien omdat jouw inzet nodig is in de zorg, of omdat je in quarantaine zit. RTV Drenthe is benieuwd naar jouw kerstdinerplannen. Laat het ons weten via deze poll: