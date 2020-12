'Laagste aantal inbraken in tien jaar tijd door thuiswerken'

Inbrekers sloegen dit jaar minder vaak toe dan in 2019. In Drenthe daalde het aantal inbraken met 16 procent. Landelijk ligt dat getal nog iets hoger: 20 procent.

In 2019 werden er bij de politie 899 inbraken in Drenthe gemeld. Dit jaar is er van 751 inbraken aangifte gedaan. Landelijk daalde het aantal inbraken van 36.000 naar 28.000.

Thuiswerken

Volgens verzekeraar Interpolis zorgt het thuiswerken voor de afname van het aantal slachtoffers. Vooral tijdens de eerste coronagolf lag het aantal woninginbraken dan ook fors lager dan vorig jaar. In de tweede golf vanaf oktober is dat effect iets kleiner.

Dat de daling in de tweede golf minder groot is dan in het voorjaar, komt volgens de verzekeraar doordat "inbrekers doorgaans vaker toeslaan in donkere dagen en dat men minder massaal heeft thuisgewerkt dan in het voorjaar."

Enschede uitzondering

In buurprovincie Overijssel was de daling met 16 procent het minst groot. Dat komt vooral door de gemeente Enschede. Daar werd juist 21 procent meer ingebroken.

Piek met kerst

De politie raadt aan om aan het einde van het jaar extra alert te zijn. De meeste woninginbraken vinden namelijk plaats tijdens de feestdagen.

