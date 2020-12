AZNN: 'De druk op Noordelijke zorginstellingen blijft hoog'

De druk op ziekenhuizen in Noord-Nederland blijft hoog. Dat signaleert het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN). Dit geldt niet alleen voor de ziekenhuizen, maar ook voor zorg in de verpleeg- en verzorgingshuizen én de wijkverpleging.

Met name de druk op intensive care-bedden en de druk om revaliderende patiënten over te plaatsen naar de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg, is hoog. Dat komt door de toename van coronapatiënten en ziekte onder het zorgpersoneel. Door die personele krapte in de verpleeghuizen, stagneert de overplaatsing van patiënten vanuit ziekenhuizen naar verpleeghuizen.

Op dit moment liggen er 184 coronapatiënten in de Noordelijke ziekenhuizen, waarvan 62 op de intensive care (ic), meldt het AZNN.

'Zorgelijk'

De situatie in de Noordelijke zorginstellingen blijft volgens het AZNN 'zorgelijk'. Het aantal coronabesmettingen in Noord-Nederland is in de afgelopen week met 50 procent toegenomen ten opzichte van de week ervoor. Het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) Strategisch Kernteam blijft de situatie dan ook in de gaten houden en treft voorbereidingen om de covid-capaciteit in de ziekenhuizen de komende dagen zo nodig op te schalen.

Reguliere zorg

Dinsdag werd al bekend dat Nederlandse ziekenhuizen de reguliere zorg, dat betekent zorg die zonder te verwachten gezondheidsschade uitgesteld kan worden, afschalen. Hierdoor komt meer noodzakelijke capaciteit, met name personeel, beschikbaar voor spoedzorg en covidzorg. De poliklinische afspraken gaan vooralsnog door. Wanneer dit wijzigt, zal het ziekenhuis contact opnemen met de patiënt.

Feestdagen

Het AZNN hoopt dat het effect van de lockdown, die dinsdag 15 december inging, de komende dagen zichtbaar gaat worden en dat daarmee de druk op de Noordelijke zorg zal afnemen. Het netwerk benadrukt dat het ook tijdens de feestdagen belangrijk is om de coronamaatregelen in acht te nemen.

