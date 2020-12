Oplevering Hondsrugtoren loopt twee maanden vertraging op

De hoogste toren van Emmen kan nog niet worden opgeleverd aan de bewoners. Eerder gaf projectontwikkelaar Peter van Dijk aan dat hij het voor de kerst af wilde hebben. Dat is niet gelukt. "Al met al hebben we zo'n twee maanden vertraging", zegt Van Dijk.

Door corona is de eerste oplevering gepland in de laatste week van januari. Voordat alle appartementen dan zijn overgedragen aan de bewoners is het zo'n drie à vier weken later. "Corona is daar wel een factor in, absoluut. Leveringen komen later waardoor alles een stukje verschuift."

Ander kleurtje

"Daarnaast ben ik ook wel redelijk wispelturig en wil ik soms toch ergens een andere kleur of iets dergelijks", zegt de ontwikkelaar. Ook staat zijn ambitie de oplevering op dit moment nog in de weg. "Het moet de mooiste toren van Drenthe worden. Dus ik wil het perfect hebben voordat we het opleveren."