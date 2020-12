Rolde viert Kerstavond online: 'Samen zingen kan wel thuis'

Het liefst was de gemeente samengekomen in de kerk, maar het was al snel duidelijk dat dat niet kon. Er is gekeken naar een viering op de ruime Brink in Rolde, maar door de strengere regels viel ook dat plan in duigen. Uiteindelijk is het gekomen tot een online uitzending van een half uur, die iedereen thuis kan bekijken. "Het gaat om samen zijn. Samen muziek luisteren, samen het verhaal horen. Het verhaal doorvertellen. Samen zingen, dat kan nu niet in de kerk, maar wel thuis."

Muzikanten mobiliseren

Een van de dragende krachten is Jacco Fluks. Hij vertegenwoordigt zowel de oranjevereniging als de Rolder Post. Vanuit de ene functie mobiliseert hij de muzikanten die in de uitzending optreden. Vanuit de Rolder Post zorgt hij dat de video online te zien is.

"Het is nu een kerstviering zoals je die kan verwachten in de kerk. Die is aangevuld met mooie dronebeelden van boven Rolde. Kerstgedachten van verschillende Roldenaren zitten erin. De boerenhoornblazer van de Boermarke komt in beeld. We hebben geprobeerd om het breder te trekken dan alleen een standaard Kerstviering. Het is net even wat meer dan wat je normaal in de kerk hebt."

'Schiere film'

De uitzending is uiteindelijk door een professioneel team gedraaid en gemonteerd. Het is in Fluks' woorden een 'schiere film geworden'. Ook Meijering is trots op het resultaat. "Juist de verbondenheid met het dorp, de kerk, de molen, de schaapskooi. Alle mensen die meegedaan hebben. Prachtig."

De uitzending is op kerstavond vanaf 19:00 te zien op rolderpost.nl en daar ook later terug te vinden.