Assenaar (18) aangehouden na vondst 70 kilo illegaal vuurwerk bij bed

De verdachte kwam in beeld door een onderzoek naar een handelaar van vuurwerk in Drenthe, die ook vuurwerk aan de verdachte verkocht zou hebben. De politie deed daarom een inval in een woning in Kloosterveen.

70 kilogram zeer zwaar illegaal vuurwerk

Aan het voeteneinde van het bed in de slaapkamer van de verdachte werd 70 kilogram zeer zwaar illegaal vuurwerk gevonden. Hierbij zaten cobra 20's, zware vuurpijlen, shells (mortieren) en nitraten. Ook trof de politie twee namaakvuurwapens en een CO2-gaspistool in de woning aan. Alles is in beslag genomen.

Ook de broer van de verdachte had een kleine hoeveelheid illegaal vuurwerk, waarvoor hij een apart proces-verbaal krijgt. De ouders van de verdachte gaven aan niet op de hoogte te zijn geweest van het illegale vuurwerk in hun woning.

'Veel risico's'

De politie benadrukt dat het afsteken, maar ook het vervoeren en opslaan van zwaar of illegaal vuurwerk veel risico's met zich meebrengt, ook voor de omgeving.