Bas Dost van Eintracht Frankfurt naar Club Brugge

"Bedankt voor al je inzet", schrijft Eintracht Frankfurt op Twitter. "Veel succes en alle goeds in België." Dost stond nog tot de zomer van 2022 onder contract bij de Duitse club. Als de medische keuring geen problemen oplevert, ondertekent hij een verbintenis voor 1,5 jaar bij Club Brugge.

'Lucratieve deal'

"Zoals bekend stelt de pandemie ons voor economische uitdagingen", zegt technisch directeur Fredi Bobic van Frankfurt. "Club Brugge deed er alles aan om Bas binnen te halen. Voor ons is het een lucratieve deal. Daarom hebben we aan de wens van de speler voldaan. We wensen Bas het allerbeste in België."

De 18-voudig international maakte dit seizoen in twaalf wedstrijden in de Bundesliga vier doelpunten. Vorig seizoen kwam Dost in 24 optredens voor Frankfurt tot acht competitiedoelpunten.

Belgische koploper

Club Brugge gaat aan kop in de Belgische competitie. De ploeg van de Nederlanders Vormer en Lang slaagde er net niet in om te overwinteren in de Champions League. Brugge gaat na de winter verder in de knock-outfase van de Europa League. Bij de loting werd de ploeg van trainer Philippe Clement gekoppeld aan Dinamo Kiev.