Pand 17 brengt het kerstdiner bij de mensen thuis

Doordat de horeca dicht is, vieren mensen kerst massaal thuis. Uitgebreid dineren, maar ook gourmetten is populair blijkt uit onderzoek van RTV Drenthe. Bij Pand 17 springen ze daar op. Met een driegangen menu en speciale gourmet,- of steengrillschotels. Met man en macht zijn ze aan het werk om het eten klaar te maken. "Vannacht hebben we doorgewerkt tot half drie", aldus Anjema. Voor de kerstdagen hebben ze 170 bestellingen binnen gekregen. Daarmee voeden ze zon 350 tot 400 monden.

"Je mist natuurlijk wel je drankomzet en er komt ook geen geld binnen van de andere activiteiten die we normaal aanbieden, maar dit helpt zeker", aldus Anjema. "En dat we dan zoveel bestellingen binnen krijgen is fantastisch."

Driegangenmenu

Chef-kok Bas Matien is verantwoordelijk voor het kerstmenu. "Oerhammetjes, huisgemaakt runderstoofvlees, kiprollades gemaakt van kippendij. Dat is iets vetter en lekker mals, we hoeven met kerst niet op de calorieën te letten. Daarbij verse groentes en aardappelgratins. Een quiche als voorgerecht en als nagerecht een apple crumble."

De mensen kunnen in verschillende tijdsloten het eten afhalen of laten bezorgen. Thuis moet het dan wel even afgemaakt worden. "We hebben er een mooie omschrijving bij gedaan en als mensen hulp nodig hebben kunnen ze ook altijd bellen. Wij loodsen ze er dan doorheen, dat komt helemaal goed", legt Matien uit. Hij gaat er vanuit dat niemand zijn kerstdiner laat mislukken.

Interactie mist

Wat dit jaar mist is de interactie met de eetgast. "Normaal zien en horen we direct van de mensen wat ze er van vinden, dit jaar krijgen we er niets van mee. Hopelijk laten ze het ons weten of het smaakt", aldus Matien. Kerst is voor de medewerkers dit jaar heel anders. "Vorig jaar waren we met een grote groep medewerkers en hadden we per dag zo'n 170 gasten. De gezelligheid die er normaal heerst met kerst die mis je echt wel", legt Anjema uit.

"Met kerst heeft iedereen er altijd zin in, mensen hebben hun mooiste kleren aan, hebben een goed humeur. Dat missen we nu ontzettend. We werken nu met een kleine groep mensen en moeten in een korte tijd meer werk verzetten."

Zelf kerst vieren zit er dan ook niet in. Al zorgt de kok er wel voor dat iedereen die aan het werk is, een lekker bordje eten krijgt.

