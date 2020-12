Het jaar van Femmy van Issum: 'Op deze manier wil ik niet stoppen'

Voor Femmy van Issum drukte het coronavirus een zwaar stempel op 2020. In maart werd haar geliefde Ronde van Drenthe in allerijl afgelast. Het was het eerste grote evenement in Nederland dat niet doorging vanwege corona.

Voorzitter Van Issum (80) kreeg een dag voor de start van het grootste wielerevenement van het Noorden te horen dat door alle activiteiten een streep moest worden gezet. Het betekende een flinke strop, want alle voorbereidingen waren al getroffen en hotels waren geboekt. "Ik kreeg een telefoontje van Karel Loohuis, de burgemeester van Hoogeveen. Hij zei: 'Femmy het gaat niet door'. Dat was een enorme klap", vertelt Van Issum.

'Ik viel heel erg diep'

De Ronde van Drenthe had eerder al te maken met afgelastingen. Ook in 2001 werd de wedstrijd geschrapt. Toen door de MKZ-crisis. In 2013 gooide sneeuw roet in het eten. "Maar nu waren de ploegen er al en waren de hotels geboekt. En we hadden 500 vrijwilligers op de been. Dan komt er ineens heel veel op je af", verzucht Van Issum. "Ik steek heel veel energie in de Ronde van Drenthe, dus ik viel heel erg diep."

De maanden die volgden bezorgden Van Issum ook weinig vreugde. "We zitten natuurlijk nog steeds in de puree", zegt ze over de coronacrisis. "Ik voel mij een beetje opgesloten. Zo gaat het eigenlijk al negen maanden." Van Issum wil geen enkel risico op besmetting lopen. "Ik zit natuurlijk in de risicogroep. Ik pas heel goed op en laat zoveel mogelijk bezorgen."

In 2021 in oktober?

Wat is nu de toekomst van de Ronde van Drenthe? Duidelijk is in ieder geval dat het evenement in 2021 niet in het voorjaar kan doorgaan. Van Issum: "We zijn nu aan het kijken of we in oktober kunnen. We staan voorlopig op de kalender voor 10 oktober. Maar de Internationale Wielerunie beslist niet eerder dan april over de najaarskalender."

Van Issum durft zelf nog niet al te ver vooruit te kijken. "Zeker niet nu die besmettingen weer flink oplopen. In zo'n geval kan de Ronde van Drenthe echt niet doorgaan." Vast staat wel dat ze haar voorzitterschap nog niet uit handen geeft: "Stoppen wil ik nu niet. Niet op deze manier."