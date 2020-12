Man en vrouw uit Coevorden verdacht van tientallen inbraken

Een man en vrouw uit Coevorden worden verdacht van tientallen misdrijven. In een huis vonden agenten spullen die met zo'n dertig inbraken in verband konden worden gebracht.

Het tweetal kwam in beeld bij de politie na een inbraak in het Rensenpark in Emmen. Op 1 december gingen agenten langs bij de 25-jarige vrouw in Coevorden en troffen in haar huis allerlei gestolen spullen aan. De tweede verdachte, een 30-jarige man, was voortvluchtig. Hij werd gisteren in een huis in Nieuw-Amsterdam alsnog aangehouden.

"We hebben tot nu toe de goederen naar zo'n dertig inbraken kunnen herleiden", schrijft politie Zuidoost-Drenthe op Instagram. "Wij zijn nog druk bezig met het onderzoek en zullen op een later moment contact leggen met de eigenaren van de goederen. We hebben nog niet alle goederen kunnen herleiden."