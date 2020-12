Assenaren krijgen celstraf voor steekpartij en schietincident

Een 21-jarige Assenaar is voor bedreiging in de woonwijk Vinkhuizen in Groningen een celstraf van 150 dagen opgelegd, waarvan 92 dagen voorwaardelijk. Hij schoot in juli tijdens een ruzie met een pistool in de lucht. De man heeft 58 dagen in voorarrest gezeten en hoeft niet meer de cel in.

De man woonde destijds bij zijn moeder in Vinkhuizen. Zijn 17-jarig broertje had met zijn 15-jarige achterbuurjongen een conflict over 30 euro. De ruzie werd op een parkeerplaats aan de Zandsteenlaan uitgevochten. De ruzie liep uit de hand. De 15-jarige trok een mes. De 17-jarige eveneens. De 21-jarige sprong daartussen en werd in knie geraakt door het mes van de 15-jarige.

De ruzie verstomde doordat de 21-jarige met een pistool in de lucht schoot. Hij had dat wapen meegenomen. Dat vond de rechter behoorlijk kwalijk, omdat dit midden op de dag gebeurde in een woonwijk met omstanders. De officier van justitie eiste naast de celstraf ook een werkstraf van 240 uur, want die vond poging tot doodslag bewezen. Dit vond de rechter niet. Door in de lucht te schieten heb je niet de intentie om iemand te doden, zo redeneerde de rechter. Hij liet de werkstraf achterwegen.

Jeugddetentie

Zijn 17-jarige broer kreeg voor het trekken van een mes jeugddetentie van 137 dagen opgelegd, waarvan 90 dagen voorwaardelijk. De jongen komt op vrije voeten. Dit geldt ook voor de 15-jarige. Die kreeg 206 dagen jeugddetentie opgelegd, waarvan 180 dagen voorwaardelijk. Hij kreeg de straf ook voor vernielingen in de jeugdinrichting Het Poortje en in de politiewagen. Hij moet nog wel een werkstraf van 40 uur uitvoeren.

De drie kregen een contactverbod met elkaar opgelegd. De Assenaar mag niet meer in de woonwijk Vinkhuizen komen.