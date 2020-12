Tienduizenden kaarsjes branden voor oorlogshelden

Paul Jager is een van de velen die meedoet aan dit initiatief. Hij heeft zelf niet in het leger gezeten. Door zijn liefhebberij voor re-enacting, het naspelen van oorlogsverhalen, is hij in aanraking gekomen met het gebaar. "Ik vind het echt een heel mooi initiatief. Het herdenken van mensen die hebben gevochten voor onze vrijheid. Belangrijke herinneringen om over te blijven praten en belangrijke mensen om te blijven eren", vertelt Jager.

Buitenlandse soldaten

Een deel van de omgekomen soldaten is niet uit Nederland afkomstig. Volgens Jager is het ook voor deze mensen een erg belangrijke traditie aan het worden: "Deze mensen die hier liggen, die hebben hier geen familie. We staan in contact met sommige families waarvan de kleinzonen, zonen of vaders hier liggen. Zij waarderen dit gebaar ontzettend. Ze wonen zelf te ver weg om de graven te bezoeken. Dit is het minste wat wij kunnen doen".

Nieuwe conflicten

Volgens Jager blijft de relevantie van het herdenken altijd aanwezig: "We herdenken nu nog niet overledenen uit de nieuwere conflicten. Maar oorlog is er natuurlijk altijd. In de toekomst zullen wij dit waarschijnlijk wel gaan doen. Het is belangrijk om mensen, die continu onze vrijheid beschermen, te eren."

Op de Facebookpagina Lichtjes op oorlogsgraven vindt je meer informatie.