Inzichten dankzij corona-onderzoek: oudere mannen schudden nog handen

Lifelines begon in 2006 met gezondheidsonderzoeken in Drenthe, Groningen en Friesland. Het doel is om dertig jaar lang wetenschappelijk onderzoek te doen om mensen in de toekomst gezonder oud te laten worden.

In maart begonnen de onderzoekers van Lifelines een nieuw groot onderzoek naar de risicofactoren rondom het coronavirus. 135.000 mensen kregen een vragenlijst opgestuurd. Dat bijna 80.000 van hen hebben meegedaan, daar is onderzoeker Lude Franke zeer blij mee. "De afgelopen maanden hebben we een flink aantal dingen kunnen onderzoeken over corona doordat zoveel noorderlingen bereid waren vragenlijsten in te vullen", zegt hij bij Omrop Fryslân. Het onderzoek blijft doorgaan, want ook na de jaarwisseling staat er weer een vragenlijst klaar.

"Eén van de vragen die we hadden was of het ziek worden van het coronavirus ook erfelijk zou kunnen zijn. Met dit onderzoek hebben we daarom kunnen bijdragen aan het identificeren van de eerste genetische risicofactoren die het risico op ernstig ziek worden kunnen verhogen," zegt Franke.

Handen schudden

Met het onderzoek is ook geprobeerd meer inzicht te krijgen in wat het coronavirus en de situatie eromheen met mensen doen. Onderzoeker Lude Franke: "Het blijkt een enorme impact te hebben op de mentale gezondheid van mensen. Mensen voelen zich vaak eenzaam, ook jonge mensen vooral. Als het gaat om gedrag zien we dat oudere, alleenstaande mannen boven de 65 jaar elkaar nog vaak de hand schudden. En hoogopgeleide jonge vrouwen die een gezin hebben, staan over het algemeen wat terughoudender tegenover het krijgen van een vaccin. De vaccinatiebereidheid is dus bij die groep lager."

Franke legt uit dat de onderzoekers een goed beeld kunnen vormen van de reacties van mensen, juist omdat zoveel personen antwoord hebben gegeven op de vragen. "Aan het begin van de corona-epidemie maakte men zich enorm veel zorgen. In de zomer was dat aanmerkelijk minder. Maar de afgelopen tijd werd het rapportcijfer weer veel lager."

Effect van Kerst

Voor de feestdagen is mensen gevraagd naar hun plannen voor Kerstmis. "We willen nu na de kerstdagen ook weer vragen hoe de mensen Kerst hebben gevierd en of ze ook besmet zijn geraakt." Daarom doet Franke een oproep aan alle mensen die eerder meehielpen aan het onderzoek: "Vul ook in januari de vragenlijst weer in."

Lees ook: